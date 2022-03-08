Великобританія посилює санкції в авіаційній галузі проти РФ

У відповідь на вторгнення російських військ в Україну Великобританія у середу, 9 березня, оприлюднила новий пакет санкцій, який стосується авіаційної галузі РФ. Зокрема, йдеться про заборону експорту до Росії авіаційної та космічної продукції, а також надання права британській владі затримувати будь-яке російське повітряне судно на території своєї країни. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великобританії.
Право на затримання авіасуден РФ
Законопроєкт, що посилює чинні обмеження у галузі, передбачає кримінальну відповідальність за перебування російських літаків у повітряному просторі Великобританії або приземлення на території країни. Щойно закон ухвалять, британська влада отримає право затримати будь-який російський або пов'язаний з РФ літак у своїй країні.
"Запровадження заборони на літаки під російським прапором у Великобританії, а також впровадження кримінальної відповідальності за керування ними (у повітряному просторі країни - Ред.) завдасть ще більшого економічного болю Росії та наближеним до Кремля особам", - заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.
Лондон прагне ізолювати РФ від світу
Глава МЗС Великобританії наголосила, що Лондон і надалі надаватиме Україні дипломатичну, економічну та оборонну підтримку для протистояння агресії з боку Росії, а також "працюватиме над ізоляцією Росії на міжнародній арені".
"Ми завжди працюватимемо над тим, щоб позбавити Путіна та його поплічників права продовжувати жити, наче нічого сталося, у той час, коли страждають невинні українці", - прокоментував новий пакет обмежень міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс.
До того ж, нові обмеження забороняють британським страховим компаніям надавати послуги російським партнерам в авіа- та аерокосмічній сферах. Покриття чинних полісів анулюється, а страхові компанії не сплачуватимуть за ними компенсацію.
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Автор: Микола Пермяков