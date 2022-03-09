 Зеленський - перший іноземний лідер, який виступив у парламенті Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2022

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Новини

Зеленський - перший іноземний лідер, який виступив у парламенті Великобританії

Члени Палати громад британського парламенту зустріли оплесками промову президента України Володимира Зеленського. "Ми не здамося!" - вкотре наголосив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Палаті громад 8 березня

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Палаті громад 8 березня

Члени нижньої палати парламенту Великобританії зустріли бурхливими оплесками відеозвернення президента України Володимира Зеленського у вівторок, 8 березня. Як зазначають британські ЗМІ, його виступ став першим в історії виступом іноземного лідера у Палаті громад.

У своїй промові Зеленський порівняв боротьбу України проти російської армії з боротьбою Великобританії під час Другої світової війни. Він згадав слова відомої промови Вінстона Черчилля, який обіцяв боротися "на пляжах, у полях, на вулицях і на пагорбах", перефразувавши її: "Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра! І ми не здамося!"

"Україна не прагнула цього. Не шукала величі. Але стала великою за ці дні цієї війни", - сказав він.

Заклик до посилення санкцій проти Росії

Український президент подякував прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону за підтримку, втім, закликав посилити санкції проти Москви, визнати Росію державою-терористом та "знайти спосіб зробити безпечним українське небо".

Він звернув увагу британських законодавців на те, що за 13 днів війни було вбито 50 дітей: "50 великомучеників. Це страшно! Це порожнеча. Замість 50 всесвітів, які могли б жити, але вони їх забрали. Просто забрали.”

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Відмова від російських енергоносіїв 

Напередодні стало відомо, що уряд Великобританії має намір припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року. Розглядається також ембарго на постачання російського газу. Раніше, про рішення припинити імпорт газу та нафти з Росії оголосили США.

24 лютого РФ напала на Україну з кількох напрямків, завдаючи ударів по цивільній та військовій інфраструктурі. Житлові райони ХарковаЧернігова, Маріуполя та низки інших українських міст зазнають обстрілів. За даними Організації Об'єднаних Націй, через війну Україну залишили понад два мільйони людей. Українська армія чинить спротив нападникам. Захід продовжує накладати санкції на Росію.

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