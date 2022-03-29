США і Великобританія про переговори РФ і України: Дивитимемось на дії, а не слова

Великобританія хоче бачити повне виведення російських військ з України та буде оцінювати кроки до можливої мирної угоди за діями РФ, а не за словами. Про це заявив речник британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, коментуючи результати переговорів України й РФ у Туреччині, повідомляє агенція Reuters.

Президент США Джо Байден також сказав, що чекає, аби побачити як Росія корегує свою військову присутність в Україні, перш ніж оцінювати наміри, які за цим стоять. Байдена запитали, чи заява росіян про частковий відступ свідченням прогресу в переговорах чи намаганням виграти час для продовження наступу. "Побачимо. Я нічого не бачу в цьому, поки не побачу, які їхні дії", - цитує його агентство Associated Press.

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить ознак "ефективного просування вперед" переговорів між Україною і РФ. За його словами, Сполучені штати не бачать "ознак реальної серйозності" з боку Росії. "Є те, що Росія говорить і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - цитує його слова CNN. Блінкен також попередив, що заява Росії про скорочення бойових дій біля Києва може бути спробою обману.

Читайте також: Байден: Треба підготуватися до довготермінової боротьби

Тим часом двоє високопоставлених американських чиновників повідомили CNN що, на думку американської розвідки, відступ РФ із київського і чернігівського напрямків - серйозна зміна військової стратегії. За даними розвідників, російські сили відступають на Півночі, щоби зосередитись на Півдні та Сході. США вважають, що РФ прикриватиме відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями української столиці. Також офіційні особи США попереджають, що Росія завжди може розвернути війська, якщо дозволять бойові умови.

Нагадаємо, що на переговорах у Туреччині в вівторок Україна передала РФ проєкт міжнародного договору про систему безпекових гарантій. Якщо сторони домовляться щодо нього, Україна готова зафіксувати свій сьогоднішній позаблоковий і без'ядерний статус у формі постійного нейтралітету. Росія назвала переговори конструктивними, а позицію України - зрозуміло сформульованою. За підсумком зустрічі РФ оголосила про рішення "кардинально скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямках".