 Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2022

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Новини

Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом

Про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади зробити це не йдеться.

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Депутати Палати Громад (нижньої палати парламенту) Канади 27 квітня одноголосно проголосували за те, щоби називати дії Росії в Україні геноцидом, повідомляє агенція Reuters.

Вони мотивували тим, що "є достатні докази системних і масових воєнних злочинів проти людяності" з боку РФ: вбивства мирного населення України, осквернення трупів, примусового вивезення українських дітей, катувань і зґвалтувань.

Як зауважують місцеві ЗМІ, не йдеться про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади до цього.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав президента США Джо Байдена в тому, що дії Росії в Україні можна назвати геноцидом. У парламенті в Трюдо 159 депутатів із 338, всі з яких проголосували за пропозицію називати дії Росії геноцидом.

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Визнання світом дій РФ в Україні геноцидом

14 квітня Верховна Рада України визнала геноцидом дії РФ. Депутати звернулися до Організації Об’єднаних Націй (ООН), Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а також до урядів і парламентів іноземних держав із закликом визнати геноцид, російські злочини проти людяності та воєнні злочини РФ на території України.

21 квітня парламенти Естонії та Латвії визнали агресію РФ в Україні геноцидом проти українського народу.

Крім Байдена і Трюдо дії російської армії в Україні називають геноцидом президент Польщі Анджей Дуда та міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії Росії в Україні близькими до геноциду. Натомість президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати дії РФ в Україні геноцидом.

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