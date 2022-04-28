Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом

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Про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади зробити це не йдеться.
Депутати Палати Громад (нижньої палати парламенту) Канади 27 квітня одноголосно проголосували за те, щоби називати дії Росії в Україні геноцидом, повідомляє агенція Reuters.
Вони мотивували тим, що "є достатні докази системних і масових воєнних злочинів проти людяності" з боку РФ: вбивства мирного населення України, осквернення трупів, примусового вивезення українських дітей, катувань і зґвалтувань.
Як зауважують місцеві ЗМІ, не йдеться про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади до цього.
Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав президента США Джо Байдена в тому, що дії Росії в Україні можна назвати геноцидом. У парламенті в Трюдо 159 депутатів із 338, всі з яких проголосували за пропозицію називати дії Росії геноцидом.
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14 квітня Верховна Рада України визнала геноцидом дії РФ. Депутати звернулися до Організації Об’єднаних Націй (ООН), Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а також до урядів і парламентів іноземних держав із закликом визнати геноцид, російські злочини проти людяності та воєнні злочини РФ на території України.
21 квітня парламенти Естонії та Латвії визнали агресію РФ в Україні геноцидом проти українського народу.
Крім Байдена і Трюдо дії російської армії в Україні називають геноцидом президент Польщі Анджей Дуда та міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії Росії в Україні близькими до геноциду. Натомість президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати дії РФ в Україні геноцидом.
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