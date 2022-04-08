Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приєднався до думки президента США Джо Байдена стосовно того, що дії російської армії в Україні можна характеризувати як геноцид. "Я думаю, це абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін", - заявив він журналістам у Квебеку у середу, 13 квітня.

"Ми бачили це бажання атакувати цивільне населення, використовувати сексуальне насильство як зброю у війні. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив канадський прем'єр.

Канада прагне притягнути Путіна до відповідальності

Трюдо нагадав, що Канада була однією з перших країн, яка ініціювала процес у Міжнародному кримінальному суді, щоб притягнути російського лідера до відповідальності за воєнні злочини.

Напередодні глава Білого дому став першим державним лідером, який прирівняв війну Росії проти України до геноциду. Під час виступу в Айові Байден, говорячи про зростання цін на бензин, зауважив: "Твій сімейний бюджет, твоя можливість заправляти авто - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи якийсь диктатор оголошує війну або вчиняє геноцид за пів світу звідси"

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон відмовився використати таке формулювання. За його словами, вербальна ескалація не допоможе припинити війну. Водночас, Макрон визнає, що російські війська скоюють в Україні воєнні злочини.

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