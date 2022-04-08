Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом

Верховна Рада України у четвер, 14 квітня, ухвалила постанову про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні. За відповідний документ проголосувало 363 народні депутати.

Постанова парламенту визначає дії, вчинені збройними силами та політичним керівництвом Росії на території України після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу.

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У документі зазначено, що дії російської влади та заяви російських високопосадовців свідчать "про існування офіційної політики російської держави щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію, самовизначення і, як наслідок, на існування".

Також наголошується, що дії російських сил на території України проти цивільного населення "здійснюються з наміром знищити, повністю або частково, український народ як окрему національну спільність".

Народні депутати засуджують державну політику РФ щодо маніпулятивного ототожнення українського патріотизму з "нацизмом" чи іншими людиноненависницькими ідеологіями.

Наприкінці заяви нардепи звертаються до Організації Об’єднаних Націй (ООН), Європарламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, а також урядів та парламентів іноземних держав із закликом визнання геноциду та російських злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

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Світові лідери про дії армії РФ

Низка світових лідерів уже назвали дії російської армії в Україні геноцидом. Зокрема, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та Сейм Литви. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії Росії в Україні близькими до геноциду.

У той же час президент Франції Еммануель Макрон від таких оцінок відмовляється і каже, що цей термін мають вживати не політики, а юристи.