У ЄС не досягли згоди щодо ембарго на нафту з Росії - Bloomberg

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за першу половину неділі, 8 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі (час київський).

++17.46++

Постпреди країн Євросоюзу не змогли в неділю досягти консенсусу щодо заборони на імпорт російської нафти, основною причиною є незгода Угорщини, передає агентство Bloomberg із посиланням на джерела. "Зустріч 27 постпредів ЄС у неділю завершилася без досягнення згоди. Очікується, що переговори поновляться найближчими днями", - пише агентство. За словами джерел Bloomberg, знайомих із переговорами, "Угорщина продовжує блокувати пропозицію Європейського Союзу щодо заборони імпорту російської нафти".

++17.30++

Російські окупанти забороняють гасити лісові пожежі, що виникли біля сіл Геройське та Іванівка в окупованій Херсонській області, через що життям місцевих жителів загрожує небезпека, повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Російські загарбники топлять у терорі та стражданнях громадянське населення Херсонської області. Біля сіл Геройське та Іванівка вирують лісові пожежі. Але російські солдати забороняють їх гасити. Життя селян у небезпеці", - написала вона.

++17.20++

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в рамках візиту в Україну відвідав у неділю Ірпінь, повідомив міський голова Олександр Маркушин. "Щойно мав честь говорити із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об'єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", - написав Маркушин у Telegram.

++17.05++

Перша леді США Джилл Байден приїхала в Ужгород з несподіваним візитом, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською, повідомляє інформагентство AP. Плани щодо візиту тримали у таємниці. Джилл Байден прибула до України зі Словаччини, де напередодні відвідувала українських біженців у селищі біля словацько-українського кордону.

++16.58++

Голова парламенту Норвегії (Стортинг) Масуд Гарахані і міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт у неділю відвідали Бучу та Ірпінь, повідомив заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. "Сьогодні норвежці святкують своє звільнення. Ми дуже вдячні за те, що саме в цей важливий день норвезький народ демонструє нам свою тверду підтримку", - повідомив Корнієнко в Twitter.

++16.50++

За інформацією журналістів проєкту "Схеми", російські сили стягують на північ анексованого Криму військову техніку, зокрема зенітно-ракетні комплекси. Техніку переміщують в село Філатівка, що на кордоні з Херсонською областю, повідомляють автори проєкту з посиланням на дані супутника Planet Labs за 6 травня. Кількість одиниць військової техніки збільшилася на двох ділянках Філатівки, де можна помітити близько 200 бойових броньованих машин різного типу, а також вантажних та командних автівок, йдеться в оприлюдненій інформації. Окрім цього, там з'явилася великогабаритна техніка, яка, на думку військового експерта, який проаналізував супутникові дані, може бути пересувними зенітними та ракетними комплексами.

++16.20++

Ірландська рок-зірка та фронтмен гурту U2 Боно виступив з концертом у неділю на станції київського метро "Хрещатик". Він, зокрема, виконав композиції Sunday Bloody Sunday, Desire і With or without you.

Боно виступає в київському метро

"Люди в Україні боряться не лише за свою власну свободу, ви боретеся за усіх нас - тих, хто любить свободу", - сказав Боно у перерві між виступами, цитує агенція AFP. Він додав, що молитиметься за те, щоб в Україні невдовзі запанував мир.

Дивитись відео 02:29 Порятунок з "Азовсталі": жінки, поранені, немовлята (02.05.2022)

++16.00++

У полку "Азов" вважають неприйнятною можливість здатися в полон російським окупантам, заявив офіцер управління розвідки, боєць полку Ілля Самойленко. "Так, можна відкласти зброю і просто здатися... ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. Та й здатися для нас - це неприйнятно, тому що ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогові... для бійців полку "Азов" полон означає смерть", - сказав Самойленко на онлайн пресконференції в неділю, цитує "Інтерфакс-Україна".

++15.50++

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в неділю в Києві з головою Бундестагу ФРН Бербель Бас (Bärbel Bas). "Ми дуже цінуємо, що саме в День пам'яті і примирення, і в такий складний для нас час війни голова Бундестагу Німеччини Бербель Бас приїхала підтримати Україну. Для нас дуже важливі проголосовані в Бундестазі рішення для нашої країни. Сподіваємося на вашу підтримку і щодо майбутнього членства України в ЄС. Дякую за візит", - повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

++15.33++

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович повідомив, що надзвичайна і повноважна посолка Хорватії в Україні Аніца Джамич повертається зі Львова в українську столицю. "Радий повідомити, що, починаючи з сьогоднішнього дня, наша посолка, яка протягом декількох тижнів перебувала у Львові, повертається до Києва", - сказав глава хорватського уряду під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю. Він наголосив, що це є "потужним сигналом підтримки Україні та українцям" з боку Хорватії.

++15.25++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі у Києві з очільницею Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) у неділю запросив Німеччину та німецькі підприємства взяти участь у відновленні України, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів. Під час зустрічі Шмигаль зазначив, що для України стратегічно важливими є чотири напрями співпраці: зброя, санкції, фінанси та європейська перспектива. Прем'єр привітав рішення Бундестагу щодо надання Україні важкої зброї. З його слів, саме такий вид озброєння може допомогти Україні у захисті своїх і європейських кордонів. "Ми сподіваємося, що Німеччина як один із найбільших експортерів зброї може оперативно допомогти і вирішити питання надання Україні достатньої кількості якісної зброї", - сказав прем'єр.

Читайте також: Після цивільних з "Азовсталі" мають евакуювати поранених - Зеленський

Також Шмигаль розповів про План відновлення України, над яким зараз працює держава та який передбачає участь усіх партнерів України. "Німеччину та німецькі підприємства ми також дуже чекаємо в Україні для відновлення", - наголосив прем'єр. Крім того, Шмигаль подякував за підтримку європейській інтеграції України в парламенті Німеччини та висловив сподівання, що статус кандидата на членство в ЄС буде надано Україні вже найближчим часом.

Очільниця Бундестагу, зі свого боку, наголосила, що її візит до Києва - це знак солідарності Німеччини з Україною та українським народом у цій боротьбі. Вона запевнила, що Німеччина перебуває на боці України і всіляко підтримує вступ України до Європейського Союзу. Бас також повідомила, що Німеччина форсує процес відмови від російської нафти і газу та хоче посилити санкції, щоб показати Росії свою готовність йти на такі кроки, щоб підтримати Україну, повідомляє пресслужба українського уряду.

Дивитись відео 09:23 "Ми самостійні, ми звикли": як війна змінила українських жінок (08.05.2022)