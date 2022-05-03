Росія може офіційно оголосити війну проти України 9 травня - Держдеп США

У Державному департаменті США попереджають, що президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня, повідомляє в середу, 3 травня, американське видання CNN.

Офіційне оголошення війни має дозволити Росії збільшити кількість призовників, пояснив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс. "Це було би великою іронією, якби Москва використала нагоду Дня Перемоги для оголошення війни", - зауважив він.

За його словами, є серйозні підстави вважати, що Москва зробить все можливе, щоби скористатися символічною для росіян датою 9 травня у цілях пропаганди. Саме через це Росія посилила пропаганду протягом останнього часу і в такий спосіб намагається відвернути увагу від своїх тактичних та стратегічних невдач в Україні на полі бою, припускає Прайс.

Альтернативні сценарії РФ до 9 травня: анексія "ЛДНР"

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес припускав, що Путін може 1 травня "спробувати вийти зі своєї "спеціальної операції", щоби оголосити так звану "війну проти нацистів" і під таким гаслом мобілізувати більше росіян. "Він готує підґрунтя для того, щоби мати можливість заявити: дивіться, це вже війна проти нацизму і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", - сказав Воллес у коментарі радіо LBC минулого тижня.

За іншими сценаріями, Путін може використати 9 травня для приєднання до своєї території псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР", посилення атак на Одесу або проголошення повного контролю над Маріуполем.

Так посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер заявив із посиланням на дані американської розвідки, що існує висока ймовірність того, що в середині травня Росія збирається анексувати так звані "ЛДНР". За його словами, є також ознаки того, що РФ планує спершу створити псевдоутворення "ХНР" в окупованій Херсонській області, щоби згодом приєднати до складу Росії і його.

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Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні

30 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні так послабила РФ, що та змушена планувати меншу кількість військової техніки для участі в параді до 9 травня у Москві. При цьому він наголосив що Росія збирає додаткові сили для нових атак на сході України. За його словами, українські військові знищили вже понад 23 тисячі російських військових, тисячу танків, майже двісті літаків, майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин.

9 травня Кремль планує провести на Красній площі військовий парад з нагоди 77-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні (Другій світовій війні. - Ред.). Водночас Росія не запрошувала цього року на парад нікого з іноземних лідерів, навіть правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

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