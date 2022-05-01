Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні

Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 66-го дня війни заявив, що Росія збирає додаткові сили для нових атак на сході України.

"Нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються", - сказав він ввечері 30 квітня.

Зеленський звернувся російською мовою до військових РФ: "Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат. У ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або суттєво ослаблений у березні-квітні, набирають нових людей. Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами. Кожен російський солдат може врятувати своє життя. Вам краще вижити у Росії, ніж загинути на нашій землі", - сказав він.

Президент повідомив, що українські військові знищили вже понад тисячу російських танків, майже двісті російських літаків, майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. "Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - заявив він.

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Парад до Дня перемоги на Красній Площі

9 травня Кремль планує провести на Красній площі в Москві військовий парад з нагоди 77-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні (Другій світовій війні. - Ред.). За даними російського міністерства оборони, в ньому мають взяти участь 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця озброєння, військової та спеціальної техніки, а також 77 літаків і гелікоптерів.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не запрошувала цього року на парад нікого з іноземних лідерів, навіть правителя Білорусі Олександра Лукашенка. "Справа в тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, святе для всієї Росії, для всіх росіян", - так він пояснив це рішення.

Тим часом на тлі війни Росії проти Україні деякі держави, наприклад, Молдова, Казахстан та Ізраїль, скасували проведення парадів 9 травня.