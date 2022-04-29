 Пентагон: Росія на Донбасі відстає від власного ж графіка наступу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2022

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Новини

Пентагон: Росія на Донбасі відстає від власного ж графіка наступу

Російські окупанти на Донбасі зіштовхнулися з жорстким опором з боку ЗСУ, а також бояться повторювати помилки, допущені під Києвом, вважають у Пентагоні.

Солдат РФ на бронетехніці в Україні

Солдат РФ на бронетехніці в Україні

Влада Сполучених Штатів Америки повідомляє, що воєнна кампанія Росії на сході України просувається повільніше, ніж це було заплановано Кремлем. "Ми вважаємо і оцінюємо, що вони (російська армія. - Ред.) відстають від графіка того, чого вони намагаються досягти на Донбасі", - заявив у п'ятницю, 29 квітня, високопоставлений чиновник міністерства оборони США, цитує агенція dpa.

За його словами, Москва планувала, що її війська нині мали би просунуться набагато далі на шляху до оточення угрупування Збройних сил України на сході країни, утім, армія РФ зіткнулася з жорстким опором. Водночас, як заявив представник Пентагону, дії росіян свідчать, що вони "продовжують створювати умови для поступового, масштабного й тривалого наступу".

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Ці дії передбачають "концептуальний" підхід, за яким окупанти спершу завдають авіа- та артилерійських ударів по позиціях українських захисників, і лише після того намагаються розвинути свій наступ, пише AFP. Утім, як зазначає представник Пентагону, ці удари є не настільки успішними, як на те сподівається російське командування, що у підсумку призводить лише до обмежених просувань на землі.

До того ж, у Пентагоні вважають, що росіяни наразі діють обережніше і намагаються не відходити занадто далеко від їхніх ліній постачання, щоб "не робити ті ж самі помилки, які вони зробили в Києві". За оцінкою міноборони США, росіяни "щонайменше на кілька днів" відстають від власного ж плану наступу на Донбасі.

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