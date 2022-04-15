Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом

Від початку масованого російського вторгнення та спроби наступу армії Росії на Київ російські війська облаштували на Броварському напрямку логістичний центр. У трьох населених пунктах цього району близько місяця перебували військові РФ та тривали запеклі бої зі Збройними силами України.

Через активні бойові дії на території Броварського району залишилась величезна кількість вибухонебезпечних предметів, зазначає начальник Броварської районної військової адміністрації Павло Проскочило.

Після відходу російських військ першочерговою проблемою є розмінування цих територій. Низці журналістів, в тому числі і кореспонденту DW, продемонстрували як підрозділи ДСНС справляються з цими викликами.

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Київщина - один з найбільш замінованих регіонів

Майже половина території України через російське вторгнення потребує гуманітарного розмінування, зазначив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, який супроводжував представників ЗМІ у поїздці. За його словами, з перших днів повномасштабної агресії РФ підрозділи ДСНС почали очищувати територію України від мін та боєприпасів.

Зруйнована мостова переправа в Броварському районі під Києвом

"У цілому, починаючи з 24 лютого, піротехніками вже обстежено близько 12 тисяч гектарів території. При цьому вже виявлено та знешкоджено 71 тисячу вибухонебезпечних предметів", - зауважив Демчук.

За даними ДСНС, щоденно сапери очищують територію та вилучають близько півтори тисячі боєприпасів. За словами Демчука, Київська область після відходу російських військ є "одним із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіонів України".

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Запеклі бої в Броварському районі

У Броварському районі під час наступу військ РФ був зруйнований міст над річкою Трубіж між селами Шевченкове та Бервиця, щоб унеможливити прохід військової техніки у напрямку Києва. Однак росіяни звели тимчасову переправу та продовжили просування. Водночас, як зазначає начальник департаменту реагування ДСНС в Київській області Анатолій Врублевській, "завдяки нашій артилерії їхня техніка залишилась тут".

Знищена військова техніка на Київщині

На місці артилерійських ударів видно скупчення розбитої й вже іржавої військової техніки та залишки від неї. Наразі підрозділи ДСНС обстежують цю територію та прилеглі поля з використанням металодетекторів. Зокрема, сапер В'ячеслав, який від ранку 21 квітня обстежує цю ділянку, демонструє журналістам металошукач, який, як він каже, схожий на "світловий меч джедая" через те, що має видовжену форму, яскраво-жовтий колір та чорну рукоятку. "Цей пристрій дуже зручний, компактний, легенький, все дуже чітко показує. Виявляє металеві предмети на відстані до трьох метрів", - додав він.

Сапер В'ячеслав, який обстежує на наявність вибухонебезпечних предметів територію Київщини

Усі вибухонебезпечні предмети доставляють на сортувальний майданчик неподалік місця їхнього виявлення. "Це місце, куди виносяться вибухонебезпечні предмети для того, щоб їх транспортувати на майданчик для знищення або для подальшого сортування. Ми тут бачимо танкові постріли, осколково-фугасні, кумулятивні боєприпаси, ручні гранати та протитанкові міни", - розповідає журналістам Врублевській, додавши, що наразі підрозділи ДСНС забезпечують супровід інженерних робіт з відновлення мостового переходу в цьому районі.

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Штаб військ РФ у будинку культури

У самому селі Бервиця Броварського району, зокрема у будинку культури, у березні російські військові облаштували собі штаб, розповідає кореспонденту DW заступник начальника Броварського районного управління поліції Олексій Шаповал.

"Російські військові там жили, вели побут і тримали оборону. Біля будинку є окопи. Загалом вони тут перебували з 2 по 30 березня", - зазначив він, додавши, що "роботи щодо опрацювання вказаної території ще тривають".

Будинок культури у селі Бервиця під Києвом, в якому російській війська облаштували штаб

За кілометр від штабу перебуває близько десятка одиниць розбитої військової техніки. "Тут був командний пункт, у якому розташовувалась бойова та автомобільна техніка Росії - реактивні системи залпового вогню, автомобілі з паливо-мастильними матеріалами та автозапчастинами до БТР та автомобілі, які підвозили боєприпаси", - розповідає кореспонденту DW криміналіст Дмитро, який працює на місці події. "Ймовірно, коли наші збройні сили обстрілювали цю позицію, то російські військові кинули свою військову техніку та втекли у невідомому напрямку", - припускає він.

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"Врожай" із мін

Поблизу місця знищеної техніки розташований вцілілий житловий будинок, у якому живе 79-річна Парасковія Григорівна. Через знищений біля її подвір’я командний пункт російських військ багато вибухових предметів розлетілись довкола та потрапили, в тому числі, на її город. "Ще міни збираємо. Домовились, що мені город розмінують на третій день після Великодня", - розповідає вона.

Жителька села Бервиця на Київщині, де у березні тривали запеклі бої між армією РФ та ЗСУ

"Як тільки починали стріляти я йшла у погріб. Вони шкоди наробили багато. Зараз трохи вже повертаюсь до нормального життя. Чесно, я думала, що не виживу. Я боялася, що ракета впаде на погріб і все проб’є. Тоді ми померли б, але нічого, вижили", - ділиться своїми переживаннями Парасковія Григорівна та демонструє вщент згорілу літню кухню, на якій, зокрема, були газова плита та холодильник.

Загалом у Бервиці правоохоронці продовжують встановлювати осіб, постраждалих від дій російських військ, збирають інформацію про вбивства, фіксують руйнування будинків, крадіжки. "У цьому населеному пункті зафіксовано вбивства двох мирних жителів, численні факти мародерства. Вони розграбовували та знищували будинки, майно, забирали їжу", - зазначає Шаповал. Для розслідувань злочинів на Київщину направлено додаткові сили поліції із західних та центральних регіонів України.