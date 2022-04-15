 Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.04.2022

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Україна

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом

Київська область після відходу військ РФ потроху повертається до мирного життя. Одна з проблем - розмінування й зачистка території від снарядів, що не розірвались. Як це відбувається під Броварами - в репортажі DW.

Працівник ДСНС вилучає вибухонебезпечний предмет після боїв в Броварському районі на Київщині

Працівник ДСНС вилучає вибухонебезпечний предмет після боїв в Броварському районі на Київщині

Від початку масованого російського вторгнення та спроби наступу армії Росії на Київ російські війська облаштували на Броварському напрямку логістичний центр. У трьох населених пунктах цього району близько місяця перебували військові РФ та тривали запеклі бої зі Збройними силами України.

Через активні бойові дії на території Броварського району залишилась величезна кількість вибухонебезпечних предметів, зазначає начальник Броварської районної військової адміністрації Павло Проскочило. 

Після відходу російських військ першочерговою проблемою є розмінування цих територій. Низці журналістів, в тому числі і кореспонденту DW, продемонстрували як підрозділи ДСНС справляються з цими викликами.

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Київщина - один з найбільш замінованих регіонів

Майже половина території України через російське вторгнення потребує гуманітарного розмінування, зазначив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, який супроводжував представників ЗМІ у поїздці. За його словами, з перших днів повномасштабної агресії РФ підрозділи ДСНС почали очищувати територію України від мін та боєприпасів. 

Зруйнована мостова переправа в Броварському районі під Києвом

Зруйнована мостова переправа в Броварському районі під Києвом

"У цілому, починаючи з 24 лютого, піротехніками вже обстежено близько 12 тисяч гектарів території. При цьому вже виявлено та знешкоджено 71 тисячу вибухонебезпечних предметів", - зауважив Демчук. 

За даними ДСНС, щоденно сапери очищують територію та вилучають близько півтори тисячі боєприпасів. За словами Демчука, Київська область після відходу російських військ є "одним із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіонів України". 

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Запеклі бої в Броварському районі 

У Броварському районі під час наступу військ РФ був зруйнований міст над річкою Трубіж між селами Шевченкове та Бервиця, щоб унеможливити прохід військової техніки у напрямку Києва. Однак росіяни звели тимчасову переправу та продовжили просування. Водночас, як зазначає начальник департаменту реагування ДСНС в Київській області Анатолій Врублевській, "завдяки нашій артилерії їхня техніка залишилась тут". 

Знищена військова техніка на Київщині

Знищена військова техніка на Київщині

На місці артилерійських ударів видно скупчення розбитої й вже іржавої військової техніки та залишки від неї. Наразі підрозділи ДСНС обстежують цю територію та прилеглі поля з використанням металодетекторів. Зокрема, сапер В'ячеслав, який від ранку 21 квітня обстежує цю ділянку, демонструє журналістам металошукач,  який, як він каже, схожий на "світловий меч джедая" через те, що має видовжену форму, яскраво-жовтий колір та чорну рукоятку. "Цей пристрій дуже зручний, компактний, легенький, все дуже чітко показує. Виявляє металеві предмети на відстані до трьох метрів", - додав він. 

Сапер В'ячеслав, який обстежує на наявність вибухонебезпечних предметів територію Київщини

Сапер В'ячеслав, який обстежує на наявність вибухонебезпечних предметів територію Київщини

Усі вибухонебезпечні предмети доставляють на сортувальний майданчик неподалік місця їхнього виявлення. "Це місце, куди виносяться вибухонебезпечні предмети для того, щоб їх транспортувати на майданчик для знищення або для подальшого сортування. Ми тут бачимо танкові постріли, осколково-фугасні, кумулятивні боєприпаси, ручні гранати та протитанкові міни", - розповідає журналістам Врублевській, додавши, що наразі підрозділи ДСНС забезпечують супровід інженерних робіт з відновлення мостового переходу в цьому районі.

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Штаб військ РФ у будинку культури 

У самому селі Бервиця Броварського району, зокрема у будинку культури, у березні російські військові облаштували собі штаб, розповідає кореспонденту DW заступник начальника Броварського районного управління поліції Олексій Шаповал.

"Російські військові там жили, вели побут і тримали оборону. Біля будинку є окопи. Загалом вони тут перебували з 2 по 30 березня", - зазначив він, додавши, що "роботи щодо опрацювання вказаної території ще тривають". 

Будинок культури у селі Бервиця під Києвом, в якому російській війська облаштували штаб

Будинок культури у селі Бервиця під Києвом, в якому російській війська облаштували штаб

За кілометр від штабу перебуває близько десятка одиниць розбитої військової техніки. "Тут був командний пункт, у якому розташовувалась бойова та автомобільна техніка Росії - реактивні системи залпового вогню, автомобілі з паливо-мастильними матеріалами та автозапчастинами до БТР та автомобілі, які підвозили боєприпаси", - розповідає кореспонденту DW криміналіст Дмитро, який працює на місці події. "Ймовірно, коли наші збройні сили обстрілювали цю позицію, то російські військові кинули свою військову техніку та втекли у невідомому напрямку", - припускає він. 

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"Врожай" із мін 

Поблизу місця знищеної техніки розташований вцілілий житловий будинок, у якому живе 79-річна Парасковія Григорівна. Через знищений біля її подвір’я командний пункт російських військ багато вибухових предметів розлетілись довкола та потрапили, в тому числі, на її город. "Ще міни збираємо. Домовились, що мені город розмінують на третій день після Великодня", - розповідає вона.  

Жителька села Бервиця на Київщині, де у березні тривали запеклі бої між армією РФ та ЗСУ

Жителька села Бервиця на Київщині, де у березні тривали запеклі бої між армією РФ та ЗСУ

"Як тільки починали стріляти я йшла у погріб. Вони шкоди наробили багато. Зараз трохи вже повертаюсь до нормального життя. Чесно, я думала, що не виживу. Я боялася, що ракета впаде на погріб і все проб’є. Тоді ми померли б, але нічого, вижили", - ділиться своїми переживаннями Парасковія Григорівна та демонструє вщент згорілу літню кухню, на якій, зокрема, були газова плита та холодильник. 

Загалом у Бервиці правоохоронці продовжують встановлювати осіб, постраждалих від дій російських військ, збирають інформацію про вбивства, фіксують руйнування будинків, крадіжки. "У цьому населеному пункті зафіксовано вбивства двох мирних жителів, численні факти мародерства. Вони розграбовували та знищували будинки, майно, забирали їжу", - зазначає Шаповал. Для розслідувань злочинів на Київщину направлено додаткові сили поліції із західних та центральних регіонів України.

  • Знаменитий міст Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Знаменитий міст

    Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

  • Розбитий транспорт Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Розбитий транспорт

    Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

  • Тут був Комфортний дім Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі Комфортний дім.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Тут був "Комфортний дім"

    Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".

  • Колись тут була перукарня У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК Новоірпінські липки навряд чи знову запрацює.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    А тут була перукарня

    У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.

  • Відновленню не підлягає За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Відновленню не підлягає

    За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

  • Мінус три чверті домівок За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Мінус три чверті домівок

    За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

  • Українські рятувальники встигли евакуювати з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку з навколишнім світом. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ та щільно обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торгівельний центр Жираф.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три тижні гуманітарної катастрофи

    Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".

  • На лінії вогню Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    На лінії вогню

    Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

  • Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Він розповів, що тут жили три сім'ї: він з дружиною і донькою, а також родини двох його племінників. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. Отакий він, рускій мір, - гірко підсумував чоловік побачене.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Моя хата скраю

    Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.

  • Три дні в льоху Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три дні в льоху

    Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

  • Без житла й майна З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим, - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Без житла й майна

    "З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Здаватися ніхто не став

    Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.

    Автор: Олександр Савицький


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