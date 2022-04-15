Війна РФ проти України: як Макарів оговтується після боїв

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У селищі Макарів за 50 кілометрів від Києва протягом березня тривали запеклі бої. Два тижні тому російські війська з нього відступили. Про повернення до життя Макарова та населених пунктів поблизу - у репортажі DW.
Селище Макарів тривалий час було ареною боїв між українською армією та російськими військами. Протягом березня, коли війська РФ наступали на північний захід від Києва, цей населений пункт декілька разів переходив під контроль то однієї, то іншої сторін. Містечко перебувало під постійними обстрілами артилерії.
Низці іноземних та українських журналістів, у тому числі кореспонденту DW, у Макарові продемонстрували наслідки активних боїв та показали, як цей населений пункт повертається до мирного життя. Жителі Макарівської територіальної громади поки що додому вертатись не поспішають - наразі у Макарові та прилеглих населених пунктах перебувають лише 20 відсотків місцевих мешканців, каже начальник поліції Макарівщини Олександр Омельяненко, який супроводжує представників масмедіа в поїздці регіоном.
Багатьом людям, власне, і немає, куди вертатись - у Макарові, де до війни мешкали близько 10 тисяч людей, знищені житлові будинки, дитячі садки, лікарня. За попередніми підрахунками місцевої влади, селище зруйноване приблизно на 40 відсотків.
"Ось так прийшли "брати" нас звільняти", - каже Михайло, який, повернувшись до селища, побачив свій будинок без покрівлі другого поверху та без частини фасаду. Ймовірно, у нього влучив артилерійський снаряд.
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Також Михайло зауважує, що у селищі наразі небезпечно через велику кількість мін. "Лише сьогодні їхав заправляти автомобіль. На виїзді з Макарова у бік Липівки сам побачив чотири міни на узбіччі дороги", - розповідає чоловік. За його словами, ще у Макарові майже нічого не працює - лише напередодні відкрили один продуктовий магазин.
Попри те, що з часу звільнення північно-західних районів Київської області від російських військ вже минуло понад два тижні, у тамтешніх населених пунктах, зокрема, у Макарові досі відсутнє водо-, газо- та електропостачання.
Як пояснюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) складнощі полягають у тому, що об'єкти критичної інфраструктури тих районів Київщини, де перебували російські війська, заміновані. Речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан зазначає, що у Макарові "уже відпрацьовано майже всю територію" та вилучено більше тисячі вибухонебезпечних предметів. На території району продовжують працювати понад 20 розрахунків ДСНС з усієї України.
Правоохоронні органи разом з співробітниками ДСНС щоденно виявляють загиблих цивільних та фіксують руйнування житлових будинків та інфраструктури, вказує керівник місцевої поліції. "За попередніми підрахунками, на території Макарова понад 200 будинків зруйновані вщент і понад 600 будинків зазнали часткових пошкоджень, але збір інформації триває, тож це не остаточний підрахунок", - каже Омельяненко.
Найбільше жертв серед цивільного населення на території Макарівської об'єднаної громади зафіковано у самому Макарові - 23 загиблих та в селі Андріївка - 22 жертви. "Робота з виявлення загиблих продовжується: під завалами будинків, а також на недосліджених територіях, польових зонах і в лісах", - додає Омельяненко.
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При цьому він зауважує, що вже встановлені факти розстрілів і катувань людей російськими військовими. "Окупанти вбивали людей, розстрілювали мирні колони, які рухалися погодженими евакуаційними коридорами. Внаслідок цього гинули і дорослі, і діти", - каже Омельяненко і додає, що значна кількість цивільного населення також загинула внаслідок застосування артилерії.
Російські війська, які проходили населені пункти у напрямку Києва, здійснювали хаотичні обстріли житлових будинків, розповідає начальник слідчого відділу Бучанського райуправління поліції Київщини Анатолій Котяш. Журналістів привозять на місце роботи однієї зі слідчо-оперативних груп у селі Вабля неподалік Макарова. Там, на приватному обійсті, проводять ексгумацію двох тіл - жінки та її сина, які, за словами правоохоронців, загинули внаслідок обстрілу вулиці.
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"У момент обстрілу жінка із сином перебували на подвір'ї, а її чоловік - за будинком, він залишився живим. Після цієї події чоловік вступив до лав Збройних сил України", - розповідає Котяш.
Ексгумація тіл двох цивільних, які загинули внаслідок обстрілу у селі Вабля неподалік Макарова у Київській області
Жодних військових або стратегічних об'єктів на території Макарівської територіальної громади не було і немає, наголошує заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко на брифінгу для ЗМІ. Тому, за його словами, складно пояснити той масштаб руйнувань, який був завданий Макарову та прилеглим населеним пунктам. Він додає, що на цій території перебували російські військові переважно з Туви й Бурятії. Нині українські органи слідства документують усі злочини, пов'язані зі збройною агресією Росії проти України.