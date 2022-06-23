Санкції проти РФ: Лондон закрив доступ до фунтів, євро та авіапалива

Великобританія запровадила нові санкції проти Росії через розв'язану нею війну в Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду в четвер, 23 червня.

Серед нових обмежень - заборона на ввезення в Росію фунтів стерлінгів і євро, на надання чи доставку таких банкнот людям, пов'язаним із РФ, або для використання в Росії.

Також Великобританія заборонила експорт до РФ або для використання там палива для реактивних двигунів і добавок до палива. Нові заходи передбачають і заборону на технічну допомогу, фінансові послуги та послуги брокерів, пов'язані з експортом чавуну й сталі.

Крім того, запроваджуються обмеження на експорт товарів і технологій, пов'язаних із галуззю нафтопереробки, та інших критично важливих галузевих товарів. Обмеження стосуються також товарів, які можуть бути використані для виробництва хімічної чи біологічної зброї.

Ці санкції застосовуються не лише до Росії, а й до тимчасово окупованих нею територій України.

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Більше тисячі підсанкційних осіб

Ще на початку березня у відповідь на вторгнення російських військ в Україну Великобританія заборонила експорт до РФ авіа- та космічної продукції, а також дозволила затримувати будь-які російські літаки на території своєї країни.

Згодом Лондон запровадив 35-відсоткові мита на низку російських товарів, у тому числі на горілку, та заборонив експорт предметів розкоші до РФ. Тим часом мита на всі українські товари скасували. До кінця року Лондон відмовиться від імпорту російської нафти, пообіцяли в британському уряді.

Вже наприкінці березня кількість підсанкційних осіб у Великобританії перевищила тисячу. Серед них є найбагатіші росіяни, наприклад, Роман Абрамович чи Олег Дерипаска. Також санкції накладені на приватну військову компанію "Вагнера", бойовики якої воюють в Україні. Лондон накладав обмеження не лише на представників політичної, військової та бізнес еліт РФ, а й на членів їхніх родин. Так, британські санкції торкнулись дочок президента РФ Володимира Путіна - Катерини Тихонової та Марії Воронцової.

Востаннє Великобританія розширила персональні санкції проти РФ за війну в Україні 16 червня. Зокрема, під британські санкції потрапив глава Російської православної церкви Кирило. Також до списку додали чотирьох російських полковників 64-ої окремої мотострілецької бригади, солдати якої причетні до скоєння воєнних злочинів проти мирних жителів Бучі.

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