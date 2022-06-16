Великобританія запровадила санкції проти патріарха Кирила

Великобританія додала до санкційного списку проти РФ ще 12 людей через війну в Україні. Оновлений перелік обмежувальних заходів з'явився на сайті британського уряду у четвер, 16 червня. Санкції зокрема наклали на главу російської православної церкви (РПЦ) Кирила за "відчутну підтримку російської військової агресії в Україні".

Крім того, під обмеження потрапила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яку називають причетною до примусового усиновлення в Росії близько двох тисяч українських дітей.

"Сьогодні ми націлені на тих, хто сприяє і є винним у війні Путіна, на тих, хто приніс Україні незліченні страждання, включно з примусовим переміщенням та усиновленням дітей", - заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Також під санкції потрапили депутат Московської міської думи Сергій Савостьянов за публічну підтримку війни проти України та президент, член ради директорів компанії"Волга-Днепр" Олексій Ісайкін, транспортна компанія якого підписала контракт з урядом РФ на повітряні перевезення важливих вантажів.

У списку - причетні до злочинів в Бучі та колаборант Сальдо

Також серед санкційного списку опинилися четверо російських полковників 64-тої окремої мотострілецької бригади, солдати якої причетні до скоєння воєнних злочинів проти мирних жителів в Бучі.

До того ж обмежувальні заходи наклали на херсонського колаборанта, так званого очільника окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимира Сальдо. До списку потрапили троє членів так званого "Комітету порятунку миру та порядку", який співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів, заборону на відвідування Великобританії та транспортні обмеження.

У РПЦ вже відреагували на санкції проти Патріарха Кирила, назвавши їх "безглуздими, абсурдними і безперспективними".