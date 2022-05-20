NYT опублікувала нові свідчення вбивств у Бучі військовими РФ

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The New York Times публікує відеозаписи та свідчення очевидців, які підтверджують загибель восьми людей від рук російських військових.
Американське видання The New York Times у п'ятницю, 20 травня, опублікувало нові докази вбивств мешканців Бучі російськими військовими.
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На публікованих виданням кадрах відеозаписів видно, як двоє військових РФ ведуть у будівлю, перетворену ними на базу, дев'ятьох полонених членів української територіальної оборони, один з яких одягнений у яскраву синю кофту. NYT поговорила зі свідками, які чули після описаної події звуки пострілів та стверджують, що захоплені так і не повернулися.
Ще на одному відео, відзнятому дроном наступного дня, біля цієї будівлі видно трупи чоловіків, поряд з ними - російські солдати. Серед загиблих - чоловік у відомій синій кофті.
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Одному із свідків розстрілу вдалося вижити. За його словами, він був поранений, впав і вдав мертвого, а згодом зміг втекти. Тіла вбитих пролежали на подвір'ї будівлі місяць, зазначає The New York Times, публікуючи як доказ зроблену з близької відстані фотографію, на якій видно тіла розстріляних, один із них - у синій кофті. Автори розслідування встановили особи вбитих.
Після відступу на початку квітня російських військ у зруйнованій обстрілами Бучі було виявлено сотні тіл загиблих жителів, а також масові поховання.
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