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The New York Times

Найстаріша та впливова щоденна газета США. New York Times отримала 114 Пулітцерівських премій - це більше, ніж будь-яка інша газета.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "The New York Times".

NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні

NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні 05.05.2022

США передавали українським військовим розвіддані, які допомогли їм завдати ударів по КП, внаслідок яких загинуло кілька російських генералів, повідомила The New York Times.

Звірства у Бучі: аналіз супутникових знімків (05.04.2022) 05.04.2022

У Бучі тіла мирних жителів лежали на вулицях вже в середині березня. Тобто до виведення з міста збройних сил РФ, а не після, як стверджує Кремль. Ось про що свідчить аналіз відео та супутникових знімків.

NYT: Тіла на вулицях Бучі з'явилися під час перебування там військ РФ

NYT: Тіла на вулицях Бучі з'явилися під час перебування там військ РФ 05.04.2022

Видання The New York Times проаналізувало супутникові знімки і виснувало, що трупи мирних мешканців на вулицях Бучі з'явилися у середині березня.
Байден розглядає можливість розгортання військ у Східній Європі - NYT

Байден розглядає можливість розгортання військ у Східній Європі - NYT 24.01.2022

За даними The New York Times, один із варіантів дій, запропонованих Пентагоном Джо Байдену, передбачає відправлення п'яти тисяч військовослужбовців США до країн Балтії та Східної Європи.
NYT пише, що дипломатів РФ почали вивозити з України: Москва заперечує

NYT пише, що дипломатів РФ почали вивозити з України: Москва заперечує 18.01.2022

На початку січня РФ почала вивозити з України сім'ї російських дипломатів, стверджує видання The New York Times. Водночас МЗС Росії заявляє, що посольство РФ у Києві працює у "штатному режимі".

ЗМІ: США можуть накласти на РФ ембарго, як на КНДР, Іран та Кубу

ЗМІ: США можуть накласти на РФ ембарго, як на КНДР, Іран та Кубу 09.01.2022

Вашингтон пообіцяв запровадити проти Москви жорсткі санкції у разі нового вторгнення військ Росії в Україну. Серед іншого, обговорюється можливість озброєння "українських партизанів", повідомила The New York Times.
NYT: Свідок примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську втік до Польщі з мігрантами

NYT: Свідок примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську втік до Польщі з мігрантами 09.12.2021

Влітку до Польщі виїхав колишній авіадиспетчер мінського аеропорту, який передав пілоту Ryanair наказ здійснити екстрену посадку через загрозу вибуху, повідомляє американське видання The New York Times.
Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про COVID-19

Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про COVID-19 12.06.2021

Журі найпрестижнішої у США нагороди у журналістиці відзначило матеріали видання NYT про боротьбу з пандемією. Також премійовані журналісти інших видань за статті про утиски мусульман в Китаї і загибель Джорджа Флойда.
США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії - ЗМІ

США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії - ЗМІ 15.04.2021

Через імовірне втручання в вибори та злам SolarWinds США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії, повідомляє The New York Times.
Військо РФ біля кордону з Україною: що відбувається і які можуть бути наслідки

Військо РФ біля кордону з Україною: що відбувається і які можуть бути наслідки 02.04.2021

Близько 4 тисяч військових РФ скупчилися на кордоні з Україною, повідомила газета The New York Times. Росія заперечує можливий початок бойових дій, Україна і США висловлюють занепокоєння. Чи можлива нова війна?
США готують серію кібератак на Росію - ЗМІ

США готують серію кібератак на Росію - ЗМІ 08.03.2021

Вашингтон поєдная кібератаки на Росію з економічними санкціями. Очікується, що це відбудеться упродовж наступних трьох тижнів, пише The New York Times. США вважають РФ відповідальною за атаки на мережі своїх установ.
NYT: Трамп обговорював можливість помилувати самого себе

NYT: Трамп обговорював можливість помилувати самого себе 08.01.2021

Побоюючись судових переслідувань, Дональд Трамп розглядає безпрецедентний крок - можливість помилувати самого себе, членів своєї родини та найближчих соратників, повідомляє газета The New York Times.
Іран заперечує інформацію про вбивство лідера Аль-Каїди в Тегерані

Іран заперечує інформацію про вбивство лідера "Аль-Каїди" в Тегерані 14.11.2020

Раніше видання The New York Times повідомило, що ізраїльські агенти вбили в Тегерані заступника ватажка "Аль-Каїди" Мухаммада аль-Масрі. Іран назвав це повідомлення вигадкою.
Тимошенко отримала мільйони від юридичної фірми Skadden - NYT

Тимошенко отримала мільйони від юридичної фірми Skadden - NYT 11.05.2020

З метою уникнення судового переслідування з боку експрем'єрки України Юлії Тимошенко нью-йоркська юридична фірма Skadden заплатила їй та її адвокату 11 мільйонів доларів, пише The New York Times.
Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про Росію

Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про Росію 05.05.2020

Автори The New York Times отримали Пулітцерівську премію у номінації "Висвітлення міжнародних тем" за статті, що розкривають "хижацьку поведінку режиму Володимира Путіна".
США посунули Китай з першого місця за кількістю заражених коронавірусом

США посунули Китай з першого місця за кількістю заражених коронавірусом 27.03.2020

У США зафіксовано близько 86 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом, що майже на чотири тисячі більше, ніж у Китаї. У ВООЗ кажуть про експоненціальне зростання кількості інфікованих SARS-CoV-2 у світі.
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