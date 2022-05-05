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Найстаріша та впливова щоденна газета США. New York Times отримала 114 Пулітцерівських премій - це більше, ніж будь-яка інша газета.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "The New York Times".
Журі найпрестижнішої у США нагороди у журналістиці відзначило матеріали видання NYT про боротьбу з пандемією. Також премійовані журналісти інших видань за статті про утиски мусульман в Китаї і загибель Джорджа Флойда.
Близько 4 тисяч військових РФ скупчилися на кордоні з Україною, повідомила газета The New York Times. Росія заперечує можливий початок бойових дій, Україна і США висловлюють занепокоєння. Чи можлива нова війна?