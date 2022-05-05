The New York Times

Звірства у Бучі: аналіз супутникових знімків (05.04.2022)

У Бучі тіла мирних жителів лежали на вулицях вже в середині березня. Тобто до виведення з міста збройних сил РФ, а не після, як стверджує Кремль. Ось про що свідчить аналіз відео та супутникових знімків.