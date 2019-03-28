 Іран заперечує інформацію про вбивство лідера ″Аль-Каїди″ в Тегерані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Новини

Іран заперечує інформацію про вбивство лідера "Аль-Каїди" в Тегерані

Раніше видання The New York Times повідомило, що ізраїльські агенти вбили в Тегерані заступника ватажка "Аль-Каїди" Мухаммада аль-Масрі. Іран назвав це повідомлення вигадкою.

Член Аль-Каїди Мухаммад аль-Масрі

На Мухаммада аль-Масрі покладають відповідальність за кровопролитні напади на посольства США в Кенії й Танзанії

Уряд Ірану офіційно спростував повідомлення американської газети The New York Times (NYT) про те, що ізраїльські агенти трьома місяцями раніше вбили в Тегерані заступника ватажка терористичної мережі "Аль-Каїда" Мухаммада аль-Масрі.

В оприлюдненій в суботу, 14 листопада, заяві МЗС Ірану це повідомлення американського видання названо вигадкою. "Вороги Ірану США та Ізраїль, поширюючи в ЗМІ вигадану інформацію, намагаються перекласти відповідальність за кримінальні діяння "Аль-Каїди" та інших терористичних угруповань на Тегеран", - заявив речник МЗС Ірану Саїб Хатібзаде, цитує інформагенція AFP.

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Повідомлення про "вбивство" аль-Масрі

Раніше NYT, посилаючись на неназвані джерела в спецслужбах, повідомила, що ще в серпні аль-Масрі був застрелений в Тегерані двома ізраїльськими агентами. За даними американського видання, аль-Масрі перебував в Ірані з 2003 року - спочатку перебуваючи під вартою, а вже з 2015 року вільно проживаючи в столиці Ірану.

На Мухаммада аль-Масрі, справжнє ім'я якого - Абдулла Ахмед Абдулла, покладають відповідальність за кровопролитні напади на посольства США в Танзанії і Кенії в 1998 році, унаслідок чого загинули 224 людини й понад 5000 були поранені.

США внесли аль-Масрі в список найбільш розшукуваних терористів і оголосили винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, що приведе до його затримання. За інформацією NYT, аль-Масрі був вбитий 7 серпня - в чергову річницю з дня нападів на американські посольства. Разом з ним, за даними газети, під час спецоперації загинула і його донька Міріам - вдова сина засновника "Аль-Каїди" Усами бен Ладена.

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