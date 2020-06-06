 Французькі військові вбили ватажка ″Аль-Каїди″ в Малі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Новини

Французькі військові вбили ватажка "Аль-Каїди" в Малі

Французькі військові вбили в Малі ватажка групи, пов'язаної з "Аль-Каїдою". Під час спецоперації залучили вертольоти та сухопутні війська.

Французький солдат пролітає на вертольоті над північчю Малі

Французький солдат пролітає на вертольоті над північчю Малі

Французькі військові вбили в Малі Ба Аг Муссу - ватажка групи, яка пов'язана з "Аль-Каїдою". Про це повідомила в соцмережі Twitter міністерка оборони Флоранс Парлі в п'ятницю, 13 листопада.

"Французькі збройні сили знешкодили 10 листопада в Малі одного з ватажків "Аль-Каїди". Я вітаю наших солдатів з цим успіхом", - написала Парлі у Twitter.

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Ба Аг Мусса був військовим командувачем "Групи підтримки ісламу та мусульман". Вважається, що він відповідальний за декілька нападів на військових з Малі та інших країн. "Його вважають одним із провідних військових джихадистів в Малі, який відповідав, зокрема, за підготовку новобранців", - зазначила міністерка оборони. Вона додала, що під час цієї спецоперації на північному сході Малі залучили вертольоти та сухопутні війська.

Нагадаємо, у червні французькі солдати ліквідували ватажка "Аль-Каїди в країнах ісламського Магрибу" Абдельмалека Друкдаля. Він був членом керівництва терористичної організації і командував усіма гілками "Аль-Каїди" в Північній Африці та у регіоні Сахель.

Нагадаємо, у лютому Франція оголосила, що перекине до Африки, зокрема у регіон Сахель, ще 600 своїх військових для боротьби з ісламістами. Всього там дислоковані понад 5000 французьких військовослужбовців. Регіон Сахель в Африці охоплює Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, а Магриб - Марокко, Туніс, Алжир, Лівію, Мавританію і Західну Сахару.

Малі намагається стримувати повстання ісламістів, що почалося у 2012 році. Внаслідок нього загинули тисячі військових та цивільних людей. Попри присутність там тисяч військових з Франції та інших країн ООН, конфлікт охопив центр країни і поширився на сусідні Буркіна-Фасо та Нігер.

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