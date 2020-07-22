 Спецоперація в Афганістані: вбито ватажка ″Аль-Каїди″ в регіоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Новини

Спецоперація в Афганістані: вбито ватажка "Аль-Каїди" в регіоні

Про вбивство єгиптянина Абу Мохсена аль-Масрі заявило управління безпеки Афганістану. Він був одним з найбільш розшукуваних США терористів.

Скріншот оголошення ФБР про розшук аль-Масрі

Скріншот оголошення ФБР про розшук аль-Масрі

Національне управління безпеки Афганістану у неділю, 25 жовтня, повідомило про ліквідацію впливового представника терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мохсена аль-Масрі. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

За даними управління, єгиптянин аль-Масрі, який вважався другою людиною в "Аль-Каїді" в індо-пакистанському регіоні, а також в Афганістані ліквідований в афганській провінції Газні у центральній частині країни. Деталі порведеної операції не повідомляють.

За словами джерел у безпекових колах Афганістану, під час спецоперації було також затримано довірену особу аль-Масрі, яка підтримувала контакт з "Талібаном", повідомляє інформагенція AFP.

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У списках ФБР США аль-Масрі був одним з найбільш розшукуваних терористів. Ордер на його арешт був виписаний у США в грудні 2018 року після того, як проти нього були висунуті обвинувачення в причетності до іноземної терористичної організації та підготовці вбивств громадян США.

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