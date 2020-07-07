Авіаудар США в Сирії: вбито кількох ватажків "Аль-Каїди"

Армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні. Про це ввечері у четвер, 22 жовтня, заявила Бет Ріордан, речниця Центрального командування збройних сил США, яке відповідальне за проведення операцій у цьому регіоні.

За словами Ріордан, ліквідація ватажків "Аль-Каїди" в Сирії "підірве здатність терористичної організації надалі планувати та здійснювати напади у світі, які становитимуть загрозу громадянам США, нашим партнерам та невинним цивільним", цитує інформагентство AFP. Представниця збройних сил США не повідомила про число вбитих.

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Сирійські ісламісти підтвердили удар дрона

За даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок авіаудару було вбито 14 ісламістів, серед яких шестеро ватажків та п'ятеро іноземців. За даними центру, який спирається на дані мережі інформаторів у Сирії, двоє із вбитих належали до "Хайят Тахрір аш-Шам", угруповання, до якого увійшло і "Джебхат ан-Нусра", колишнє відділення "Аль-Каїди" у Сирії. Авіаудару з дрона було завдано неподалік від міста Салкін по намету, в якому відбувалася зустріч.

У "Хайят Тахрір аш-Шам" підтвердили, що авіаудару було завдано по намету, "який належав одному з наших достойників", внаслідок чого загинули кілька людей.

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Ідліб як осередок спротиву Асаду

Місто Салкін розташоване у провінції Ідліб, що залишається осередком спротиву режиму Башара Асада у Сирії. При цьому серед опонентів урядових військ домінує саме "Хайят Тахрір аш-Шам", втім, у регіоні представлені й інші групи як ісламістів, так і поміркованої опозиції.

Комісія ООН, що розслідувала бойові дії в Ідлібі, які тривали з листопада минулого року, закидає воєнні злочини як армії Асада з російськими військовими, так і ісламістам. Так, сирійські урядові війська за підтримки повітряно-космічних сил РФ завдавали удари по лікарнях, школах і ринках у провінції, що контролюється опозицією. Бойовиків "Хаят Тахрір аш-Шам" своєю чергою звинувачують у безладних обстрілах районів, підконтрольних Дамаску.

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