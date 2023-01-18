ЗСУ вперше отримають американські боєприпаси з Ізраїлю

Сполучені Штати уперше скористалися своїм арсеналом боєприпасів в Ізраїлі для постачання артилерійських снарядів ЗСУ, повідомляє The New York Times. Що відомо про цей арсенал та скільки вже снарядів відправлено Україні?

Пентагон вперше передає Україні боєприпаси зі стратегічних запасів в Ізраїлі. Про це у вівторок, 17 січня, повідомила газета The New York Times . За даними видання, близько половини з 300 тисяч артилерійських снарядів, призначених для Збройних сил України, вже відправлено.

За даними телеканалу CNN, це снаряди 155-міліметрового калібру. Такі снаряди призначені передусім для західних гаубиць M777, які росіяни прозвали "три сокири". M777 вважають особливо ефективними проти російських танків.

Речник Армії оборони Ізраїлю підтвердив німецькій інформагенції dpa факт передачі снарядів ще кілька тижнів тому. На момент публікації матеріалу в міноборони Ізраїлю не відповіли на запит DW щодо деталей цих поставок.

Гаубиці M777 за роботою проти російських сил на Донеччині (архівне фото) Фото: REUTERS

В Ізраїлі раніше висловлювали застереження щодо поставок озброєнь Україні, адже це, мовляв, може поставити під загрозу відносини з Росією. Однак міністр оборони США Ллойд Остін торік повідомив тодішньому міністрові оборони Ізраїлю Бенні Ганцу, що США хотіли б розпечатати запаси американських озброєнь, пише The New York Times з посиланням на ізраїльського посадовця.

Ганц, згідно з тими ж даними, виніс прохання Вашингтона на обговорення кабміну за участю представників безпекового сектора, які рекомендували задовольнити запит США, щоби уникнути суперечок із головним союзником. Тим більше що йдеться про запаси американської зброї, сказав у коментарі Axios колишній чільний ізраїльський чиновник. "Весь безпековий апарат та розвідка це (рішення. - Ред.) підтримали", - зазначив він. Після необхідних урядових консультацій тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід остаточно схвалив цей крок, йдеться у статті.

"Так, зброя з території Ізраїлю надсилається в Україну, - прокоментував в ефірі телеканалу i24News колишній ізраїльський дипломат і посол у Франції, експерт аналітичного інституту Mitvim Даніель Шек. - Однак це американські матеріали, і рішення ухвалюють американці".

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Що відомо про склади американської зброї в Ізраїлі

Про існування великого збройного арсеналу армії США в Ізраїлі, офіційно відомого як WRSA-I, було відомо і раніше. Втім, яка саме техніка та амуніція й у якій кількості зберігається там - все це належить до інформації під грифом "секретно".

Згідно з даними dpa, стратегічні склади американської зброї в Ізраїлі були відкриті в 1973 році під час війни Судного дня, яку проти ізраїльських сил вела коаліція арабських держав на чолі з Єгиптом та Сирією. Саме термінове постачання американської зброї, відоме як "Операція Нікелева трава", дозволило тоді Ізраїлю вирівняти ситуацію на фронті та відвернути поразку. Згодом ці збройні резерви поступово розширяли. Вони також призначалися для забезпечення операцій армії США на Близькому Сході.

Міністр оборони США Ллойд Остін (л) та колишній міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц (архівне фото) Фото: Matty Stern/U.S. Embassy Jerusalem/dpa/picture alliance

За даними газети The Times of Israel, спочатку склади з американськими танками, бронетранспортерами та боєприпасами розміщувалися в малонаселеному районі пустелі Негев на півдні країні. У 2000-х роках їх перенесли в іншу місцевість, а доступ мав лише військовий персонал США.

Втім, в екстреній ситуації, за прямим дозволом президента США й оминаючи зайву бюрократію, ізраїльська армія також може швидко скористатися наявною на складах зброєю. "Офіційно все це обладнання належить американським військовим... Втім, якщо розгортається конфлікт, ізраїльська армія може запитати про дозвіл на використання частини озброєнь", - цитувала на умовах анонімності у 2010 році газета Jerusalem Post ізраїльського військового посадовця. Доступ до зброї може бути відкритим протягом лічених годин після отримання дозволу президента США, додає ABC News.

До цього часу ізраїльтяни просили доступ до цих складів лише двічі: перший раз під час двомісячної війни з ліванською шиїтською ісламістською організацією "Хезболла" влітку 2006 року, а вдруге - у 2014-му під час операції "Непорушна скеля" проти ісламістської організації ХАМАС у Секторі Газа.

В одному з останніх звітів Дослідницької служби Конгресу США зазначається, що з 2014 року ізраїльська сторона просила американців розширити запас високоточних боєприпасів. За даними інформагенції Reuters, йшлося також про поповнення запасів 120-міліметрових танкових боєприпасів та 40-міліметрових освітлювальних снарядів для гранатометів. За оцінками ABC News, загальна вартість арсеналу WRSA-I в останні роки становить щонайменше один мільярд доларів США.

"Ці запаси може бути легко поповнено в разі потреби, але зараз вони дуже необхідні в Україні", - коментує колишній заступник директора розвідувального управління штабу НАТО в Європі польський бригадний генерал Ярослав Стружик.

Очікується, що після того як новий ізраїльський уряд складе присягу в середу ввечері, до Тель-Авіва найближчим часом прибуде радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен перед вступом на посаду заявляв, що новий уряд "говоритиме менше" у публічному просторі на тему війни в Україні, натомість продовжить надання допомоги. Зокрема, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук днями повідомив про передачу технологій раннього сповіщення про ракети та дрони.

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Ключова роль артилерії у боях на Донбасі

На цьому етапі війни Росії проти України артилерія відіграє ключову роль, як особливо стало очевидним останніми тижнями під час боїв за Соледар та Бахмут на Донбасі. За оцінками, наведеними в New York Times з посиланням на офіційних осіб у Європі та США, Збройні сили України щомісяця використовують близько 90 тисяч артилерійських снарядів. А це значно перевищує спільні виробничі можливості США та Європи.

За оцінками європейських та американських джерел, ЗСУ використовують до 90 тисяч снарядів на місяць Фото: REUTERS

Саме тому США звернулися до своїх стратегічних запасів у країнах-союзницях - в Ізраїлі та Південній Кореї. Боєприпаси доставляють в Європу та переправляють в Україну з Польщі, уточнює The New York Times. Від США Київ має отримати загалом 1 мільйон 155-міліметрових снарядів, повідомив The New York Times американський чиновник. Зокрема, Німеччина, Канада, Естонія та Італія також забезпечують Україну артилерійськими боєприпасами.

Крім того, питання подальшого забезпечення України необхідною технікою та амуніцією обговорить у п'ятницю, 20 січня, контактна група у "форматі Рамштайн" за присутності голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі. Раніше цього тижня з Міллі у Польщі зустрівся головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Військові оглядачі очікують від зустрічі на базі Рамштайн рішення про постачання Україні танків Leopard.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на економічному форумі в Давосі перед зустріччю контактної групи у "форматі Рамштайн" особливо підкреслив потребу України у боєприпасах, системах ППО та запчастинах до техніки.