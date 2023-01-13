Німеччина передасть Києву танки Leopard - джерела Bloomberg

Про рішення щодо передачі танків "Леопард" Берлін оголосить до зустрічі в форматі "Рамштайн", яка пройде 20 січня, кажуть джерела видання Bloomberg.

Німеччина ухвалить рішення щодо передачі Україні сучасних бойових танків Leopard наступного тижня. Про це з посиланням на два джерела, знайомих з обговореннями уряду, повідомило американське видання Bloomberg у п'ятницю, 13 січня.

За їхніми словами, ФРН, імовірно, вирішить надати Україні "Леопарди", зважаючи на збільшення кількості закликів союзників.

Рішення мають ухвалити до зустрічі міністрів оборони контактної групи з допомоги Україні в форматі "Рамштайн", яка пройде у п'ятницю, 20 січня. Один чиновник, який побажав залишитись анонімним, заявив, що на зустрічі міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) надішле чіткий сигнал щодо "Леопардів". Водночас, за словами іншого співрозмовника видання, наразі офіційний Берлін все ще не прийняв конкретного рішення, але тиск на нього посилюється.

Тиск на Шольца

Тим часом низка політиків з керівної в Німеччині коаліції закликала уряд країни швидше вирішити питання постачання Україні танків Leopard. Про це заявили експерти з зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Вільної демократичної партії (ВДП) - Міхаель Рот (Michael Roth) та Марі-Аґнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) відповідно.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), відповідаючи сьогодні на питання журналістів щодо готовності поставити Україні танки Leopard, закликав до обачності в ухваленні рішень, "пов'язаних з війною і миром", та до ретельного зважування кожного кроку. За його словами, попри "галасливі коментарі" в Берліні, більшість німців підтримують виважену позицію уряду, а в питаннях подальшого озброєння України Німеччина діятиме в "тісній координації з союзниками", передає агентство dpa.

Україна вже давно просить союзників надати танки Leopard2. Роту танків, яка може налічувати 10 або 14 машин, першою пообіцяла Польща. Це зроблять в рамках міжнародної коаліції союзників, рішення про формування якої вже ухвалене, заявив 11 січня польський президент Анджей Дуда.

13 січня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна може передати Україні невелику кількість "Леопардів" німецького виробництва разом із міжнародною коаліцією союзників.

Чи входить до цієї коаліції Німеччина, в якій виробляються ці танки, поки невідомо. Крім того, від ФРН потрібна згода на поставки таких танків іншими країнами. Офіційна представниця німецького канцлера Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann) заявила сьогодні, що поки Німеччина не отримувала запиту від Польщі чи іншої країни.

Читайте також: Коментар: Німецькі танки для Києва - чим швидше, тим краще