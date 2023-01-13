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КонфліктиНімеччина

Коментар: Leopard 2 для Києва - чим швидше, тим краще

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Коментар
4 год. тому

Відмова Німеччини постачати Україні зброю до російського вторгнення викликала сумніви щодо підтримки Берліна. Відтоді багато що змінилося. Німецькі танки Leopard 2 закриють цей рахунок, вважає Роман Гончаренко.

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Німецький танк Leopard під час військових навчань Бундесверу
Німецький танк Leopard під час військових навчань Бундесверу Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

"У ФРН не обговорюється питання щодо постачання танків Leopard Україні". Заголовок в одному з російських ЗМІ з посиланням на слова міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) - класичний приклад маніпуляції. Так, рішення не ухвалено, але питання обговорюється з ранку до вечора - причому не лише у ЗМІ, а й депутатами Бундестагу та членами федерального уряду.

Віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) сказав, що Німеччині не варто перешкоджати рішенню інших країн передати Україні танки Leopard 2 для протистояння вторгненню Росії. Про такий намір днями заявила Польща, кілька інших країн готові долучитися. Оскільки ці танки розроблені в Німеччині, їх постачання третім країнам вимагає згоди уряду в Берліні.

США довелося взяти Німеччину за руку

Баварські "леопарди" (їх роблять на заводі оборонного концерну Krauss-Maffei Wegmann у Мюнхені) вважаються одними з найкращих основних бойових танків у світі. Київ давно домагається їхнього постачання, але досі чув у відповідь "nein", тобто "ні". Останнім часом - дедалі менш впевнено.

Оглядач DW Роман Гончаренко
Оглядач DW Роман Гончаренко

Ситуація кардинально та швидко змінюється. На початку січня Франція першою анонсувала про постачання Україні сучасних танків - легких колісних AMX-10 RC. Потім Німеччина та США заявили про намір передати не найсучасніші, але такі, що стоять на озброєнні - німецькі БМП Marder і американські Bradley. Обидві країни також збираються передати Києву батареєю також не нової, але потужної і надійної американської системи ППО Patriot.

Раніше західна бронетехніка та "Петріот" неофіційно вважалися табу для постачання в Україну. Зрештою, Великобританія оголосила про намір відправити для української армії свої основні танки Challenger 2. Все це позбавляє уряд у Берліні одного з його головних аргументів проти постачання Leopard 2 - німці не хочуть бути наодинці. Саме тому США довелося взяти Німеччину за руку.

Цими днями ЗМІ та експертне середовище в Німеччині охопила безпрецедентна "леопардова лихоманка" - заклики дати "добро" звучать дедалі гучніше. Дедалі більше ознак вказує на те, що згода Берліна - питання часу. Відмова без удару по іміджу вже майже неможлива. Причина очевидна - явні приготування Росії до нового етапу війни з використанням сотень тисяч мобілізованих і тих, у кого це попереду. На цьому тлі Захід зобов'язаний посилити українську армію - так само, як він зробив це перед вторгненням, але тепер - з огляду на помилки і на зовсім іншому рівні.

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Від шоломів до Leopard 2

Стриманість канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) та значної частини німецького суспільства щодо бронетехніки зрозуміла. З урахуванням історії Німеччини та після десятиліть пацифізму країна за короткий період пережила подвійний шок - небачену за масштабами з 1945 року війну в Європі та початок постачання озброєнь Києву. За неповний рік Німеччина пройшла шлях від заборони для Естонії передати Україні старі гаубиці Д-30 із колишньої НДР та відправлення шоломів до передачі сучасних гаубиць PzH 2000, зенітних установок Gepard та новітніх систем ППО IRIS-T. Все це не дрібниці, і слова подяки з Києва могли б лунати голосніше.

На початку повномасштабної війни Росії проти України Берлін багато та справедливо критикували за нерішучість. На тлі США, Великобританії та країн Східної та Центральної Європи, які постачали Києву зброю ще до вторгнення, лунали сумніви щодо надійності Німеччини - країни-лідера в Євросоюзі. Ця нерішучість та будівництво газопроводу "Північний потік - 2" - головні помилки Берліна до російського вторгнення в Україну. 

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Від того часу проведено вражаючу роботу над помилками. Німеччина в рекордні терміни позбулася енергозалежності від Росії та нарощує кількість та якість постачання озброєнь Києву. Танки Leopard 2 можуть допомогти остаточно закрити цей розділ.

У своїй грудневій програмній статті у журналі Foreign Policy канцлер Шольц написав, що Німеччина готова взяти на себе відповідальність як один із головних гарантів безпеки в Європі. Серед іншого він згадав "навчання та озброєння українських збройних сил". Схвалення поставок Leopard 2 - крок у цьому правильному напрямку. Чим швидше - тим краще.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Marder і Bradley торують шлях для танків Leopard 2?

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