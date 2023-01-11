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Президенти Литви, України та Польщі під час зустрічі у ЛьвовіФото: Yuriy Dyachyshyn/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Польща передасть Україні роту танків Leopard, а Литва - ППО

Олександр Куницький
2 год. тому

Київ отримає від Варшави танкову роту Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції союзників, повідомив президент Польщі Анджей Дуда. Литва пообіцяла передати Україні системи ППО.

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У рамках міжнародної коаліції союзників Польща передасть Україні роту танків Leopard 2, яка може налічувати 10 або 14 танків. Про це заявив у середу, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у Львові в рамках Люблінського трикутника.

"Нещодавно ми справді ухвалили рішення про передачу такої підтримки (танків - Ред.) Україні з боку Польщі. Роту танків Leopard буде надано в рамках коаліції", - цитує Дуду агентство "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено. "Ви знаєте, що треба отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спочатку нам необхідно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції", - сказав Дуда. Президент Польщі також висловив сподівання, що першу роту танків Leopard разом з іншими типами танків держави-члени коаліції нададуть дуже скоро. Про яку точну кількість танків йдеться поки невідомо. Адже за стандартами НАТО танкова рота налічує 14 одиниць, а за стандартними Збройних сил України - 10.

ППО від Литви

Водночас Литва передасть Україні засоби протиповітряної оборони. "Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки", - сказав Науседа на пресконференції. 

Зеленський подякував Польщі та Литві за підтримку. "Сьогодні я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашого спільного захисту - і України, і всієї Європи. Це слово - "танки". Вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей Дуда та Уряд Польщі. Я дякую Литві, дякую особисто Гітанасу Наусєді за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема, від атак дронами", - наголосив український президент.

Тиск на Німеччину

Обговорення поставок Києву німецьких танків Leopard 2 триває вже кілька місяців, і повільність уряду Німеччини в цьому питанні не раз ставала приводом для критики. Так, на початку вересня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля розширити військову підтримку Києва, зокрема поставками танків. Однією з причин відмови, названих Шольцом, було небажання Берліна "діяти наодинці" в питаннях постачання озброєнь.

У перші місяці після початку широкомасштабного військового нападу Росії на Україну ФРН розглядала іншу модель допомоги Києву - так звані кругові поставки, в рамках яких європейські партнери Німеччини по НАТО відправляли б в Україну важку техніку радянського виробництва, а натомість отримували б від Німеччини сучасні танки. Однак це призвело до невдоволення Польщі, яка поставила в Україну понад 200 танків радянського зразка, але так і не отримала обіцяну техніку від ФРН. Варшава звинуватила Берлін у порушенні домовленостей.

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