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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов Фото: Pavlo Gonchar/SOPA/ZUMA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Данілов про німецькі танки Leopard: Вони обов'язково будуть

Олександр Куницький
36 хв. тому

Німеччина зрештою надасть Україні танки Leopard, впевнений секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що нині виклики для Європи є величезними, і ті країни, які це розуміють, допомагають Україні на 150 відсотків.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що Німеччина надасть Україні танки Leopard. Про це він заявив у середу, 4 січня, в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

"Я дякую німцям та французам, що вони змінили свою точку зору, і на сьогодні допомога йде. Вона збільшується. Питання танків - це питання часу. Вони обов'язково будуть", - сказав він.

За словами Данілова, нині виклики для Європи є величезними, і ті країни, які це розуміють, допомагають Україні на 150 відсотків. "Якщо пан Шольц (канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) - Ред.) хоче, щоб німці воювали під Берліном, під Штутґартом на німецьких танках із росіянами, то вони можуть і далі продовжувати таку гру, проводити соцдослідження - чи потрібно нам давати танки, чи не потрібно давати", - заявив Данілов.

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Данілов: "Віддайте Путіну Бордо"

Також секретар РНБО прокоментував пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона почати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і дати Росії так звані "гарантії безпеки".

"Коли ви кажете, що з ним треба про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії - ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося", - сказав Данілов.

Він наголосив, що з російською розмовляти немає про що. "Якщо хтось вважає, що нам треба вибачитись (перед росіянами - Ред.) і віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області, то це повне божевілля. Більше того, я не розумію у який спосіб ви з терористами розмовляєте", - заявив Данілов.

Нагадаємо, обговорення поставок Києву німецьких танків Leopard 2 триває вже кілька місяців, і повільність уряду Німеччини в цьому питанні не раз ставала приводом для критики. Опитування, проведене у ФРН наприкінці грудня на замовлення dpa показало, що в німецькому суспільстві є незгода з наданням Україні танків Leopard 2. Проти надання Україні танків виступило 45 відсотків опитуваних, 33 відсотки висловились "за", а 22 - не змогли відповісти.

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