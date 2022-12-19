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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2Фото: Csaba Krizsan/dpa
ПолітикаЄвропа

Німеччина поставила Словаччині і Чехії перші танки Leopard

Аліна Коломієць
41 хв. тому

Решту обіцяних сучасних танків Leopard Німеччина планує передати Словаччині до кінця 2023 року, Чехії - до середини 2024 року.

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Словаччина і Чехія в понеділок, 19 грудня, отримали від ФРН перші танки Leopard-2 в обмін на раніше передану Україні техніку радянського зразка.

Як пише агенція dpa, на офіційній церемонії передачі танка Словаччині у Братиславі була присутня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) та її словацький колега Ярослав Надь. До кінця 2023 року оборонний концерн Rheinmetall планує поставити Словаччині ще 14 танків Leopard. Словацькі військові вже пройшли навчання на цих танках, зазначає dpa.

Про отримання Прагою першого танка Leopard-2 у той же день повідомили й у чеському міноборони. Ще 13 танків Leopard, а також броньований ремонтно-евакуаційний автомобіль Büffel ФРН має поставити Чехії протягом наступних півтора року. 

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"Кругові поставки"

У листопаді Словаччина в рамках узгоджених з Німеччиною так званих "кругових поставок" передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1 радянського виробництва. В обмін Німеччина погодилася поставити Словаччині 15 основних бойових танків Leopard 2 A4 зі складів німецької промисловості.

Празі в обмін на танки радянського виробництва Т-72, передані раніше Чехією Україні, Берлін пообіцяв передати 14 "Леопардів".

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