Україна сподівається на прямі поставки танків з ФРН

"Нам необхідні ці танки", - наголосив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, закликавши припинити розмови "про те, що не слід провокувати Росію".

Україна і ФРН близькі до досягнення домовленості про прямі поставки Києву німецьких танків Leopard 2, про це в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 5 листопада, заявив український посол у Берліні Олексій Макєєв. "У нас є підстави сподіватися на те, що буде ухвалено рішення про постачання Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну", - повідомив Макєєв.

"Нам необхідні ці танки", - наголосив український дипломат, закликавши припинити розмови "про те, що не слід провокувати Росію". "Що ще має статися? Скільки Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань - має ще бути?" - риторично запитав він.

Новий посол - проти допомоги ФРН російським ухилянтам

Олексій Макєєв, який змінив на посаді посла України у ФРН Андрія Мельника, незабаром після прибуття в Німеччину розкритикував оприлюднену німецькими політиками ініціативу надати притулок громадянам Росії, які залишили свою країну у зв'язку з оголошеною президентом РФ Володимиром Путіним мобілізацією. На думку Макєєва, з Росії "тікають молоді чоловіки, які ні про що не шкодують, але все одно хочуть ухилитися від військової служби, а в результаті роз'їжджають в автоколонах німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами".

Такі люди, серед іншого, можуть становити "ризик для безпеки" не тільки Німеччини, а й "усіх молодих українок із дітьми, які зрештою вимушено опиняться поруч із цими чоловіками в гуртожитках для біженців", сказав новий український посол.

Тим часом, попри заяви німецьких політиків про підтримку російських ухилянтів, станом на початок листопада немає офіційних підтверджень того, що Німеччина почала систематично надавати їм притулок, а правозахисники наголошували на складнощах в організації цієї процедури. Німецька влада пояснювала відсутність змін у порядку видачі віз росіянам побоюваннями, що РФ може скористатися цією ситуацією і організувати диверсії на об'єктах критичної інфраструктури в ЄС.

Танки розбрату

Обговорення поставок Києву німецьких танків Leopard 2 триває вже кілька місяців, і повільність уряду Німеччини в цьому питанні не раз ставала приводом для критики. Так, на початку вересня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля розширити військову підтримку Києва, зокрема поставками танків. Однією з причин відмови, названих Шольцем, було небажання Берліна "діяти наодинці" в питаннях постачання озброєнь.

У перші місяці після початку широкомасштабного військового нападу Росії на Україну ФРН розглядала іншу модель допомоги Києву - так звані кругові поставки, в рамках яких європейські партнери Німеччини по НАТО відправляли б в Україну важку техніку радянського виробництва, а натомість отримували б від Німеччини сучасні танки.

Однак це призвело до невдоволення Польщі, яка поставила в Україну понад 200 танків радянського зразка, але так і не отримала обіцяну техніку від ФРН. Варшава звинуватила Берлін у порушенні домовленостей.