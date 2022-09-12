ФРН не постачатиме Києву танки без консенсусу з партнерами

Німеччина не постачатиме танки Україні без консенсусу з партнерами, заявила міністерка оборони країни Крістіне Ламбрехт. Тим часом США, за даними ЗМІ, запропонували союзникам обговорити це питання.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) вчергове відхилила прохання України про постачання бойових танків. Про це вона заявила у понеділок, 12 вересня, виступаючи в Берліні з програмною промовою на тему національної стратегії безпеки.

"Жодна країна поки що не постачала бойові машини піхоти чи бойові танки західного виробництва", - цитує Ламбрехт агенція Reuters. За словами міністерки, відповідно до домовленостей з партнерами, Німеччина не піде на такий крок в односторонньому порядку.

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Військове лідерство та уроки війни в Україні

При цьому Ламберхт зазначила, що Німеччина має взяти на себе лідерство в обороні Європи. За її словами, безпека континенту, як і раніше, гарантується найважливішим союзником - США, але Вашингтон зараз змушений фокусуватися на безпеці в Тихоокеанському регіоні. Тому Німеччина повинна досягти цільового показника Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо військових витрат не менше двох відсотків валогвого внутрішнього продукту в довгостроковій перспективі, наголосила Ламберхт. "Ми повинні не допустити ситуації, коли через кілька років не зможемо обслуговувати обладнання, яке закуповуємо зараз (в рамках виділених 100 мільярдів євро на оборону. - Ред.)", - зазначила міністерка.

Ламбрехт додала, що війна в Україні показала всім, у тому числі німцям, що державам потрібні збройні сили як інструмент, "коли ворог вирішив використати для своїх цілей вторгнення, знищення, вбивства та вигнання”. За її словами, зараз це відбувається у безпосередній близькості від Німеччини, а Україна не припинила своє існування лише тому, що змогла чинити військовий опір. "Ми повинні винести з цього урок: нам самим необхідні сильні та боєздатні збройні сили, щоби ми могли в разі потреби захистити себе і наш альянс", - наголосила міністерка.

США розглядають можливість передачі Україні танків

У квітні Україна отримала пропозиції від німецького виробника зброї Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder і 88 танків Leopard-1, включаючи навчання та боєприпаси, на 268 мільйонів євро. За словами компанії, обладнання може стати "доступним швидко". Відповідні заявки на експорт були негайно подані, але канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки не погодив видачу експортної ліцензії на поставки "Леопардів" Україні.

Тим часом виробник зброї Krauss-Maffei Wegmann запропонував Україні прямі постачання 100 танків Leopard-2, включаючи запасні частини та навчальні матеріали для солдатів, на понад півтора мільярда євро. Виробник обіцяв: перші блоки будуть готові до постачання через 36 місяців після укладання контракту, останній танк має бути доставлений протягом 65 місяців. Україна готувала протягом кількох місяців конкретний план, який надала Шольцу під час візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до Берліна, однак канцлер відхилив прохання, а його заяви під час зустрічі були "загальними та неконкретними", повідомляла німецька Die Welt.

Тим часом німецьке видання Süddeutsche Zeitung нещодавно повідомило, пишучи про останню зустріч контактної групи з оборони України у так званому "форматі Рамштайн", що США розглядають можливість передачі Україні сучасних бойових танків і БМП західного зразка, серед яких - німецькі Marder. За його даними, питання викликає дискусії у Вашингтоні, однак США вже запропонували своїм союзникам обговорити це.