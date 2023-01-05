Танки для України: Рішення Франції посилило тиск на Шольца

Представники політичних сил, що входять до урядової коаліції в ФРН, вважають, що після рішення Франції канцлер більше не може посилатися на небажання "діяти наодинці" в питаннях постачання Україні сучасних танків.

Німецькі політики у четвер, 5 січня, поновили заклики до канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) переглянути позицію щодо постачання Україні танків Leopard після того, як Франція анонсувала передачу Києву броньованих машин AMX-10 RC, які класифікуються як колісні легкі танки, пише AFP.

"Аргумент, який постійно висуває офіс канцлера про те, що Німеччина не повинна діяти наодинці, абсолютно застарів", - наголосила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка представляє Вільну демократичну партію (ВДП), що входить до урядової коаліції. Вона додала, що "Франція знову бере на себе роль, яку очікували від Німеччини" і Шольц "нарешті повинен зрозуміти знамення часу та вжити заходів".

Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff), який також належить до ВДП і може стати новим послом Німеччини в Росії, теж вважає, що позицію Берліна потрібно переглянути: "Я думаю, що в цілому це абсолютно нова ситуація для Заходу, коли країни постачають нові категорії озброєнь".

Представниця партії "Союз 90/"Зелені" Зара Нанні (Sara Nanni) поділяє схожу позицію. "Ми повинні забезпечити Україну тим, що можливо, включаючи Leopard і (бойові машини піхоти. - Ред.) Marder із промислових запасів", - наголосила вона.

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яку представляє Шольц, Саскія Ескен (Saskia Esken) також не стала виключати постачання танків Києву, зауваживши, що канцлер веде переговори з партнерами і надалі ухвалюватимуться "відповідні рішення".

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В уряді ФРН обіцяють продовжувати підтримку України

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) запевнив сьогодні, що його країна "не зупинятиметься" у питанні постачань озброєнь Україні та корегуватиме постачання відповідно до "потреб на полі бою", пише Reuters.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед відправленням до Великобританії запевнила, що обговорить зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі підтримку України "зброєю, допомогою, необхідною взимку, та санкціями, щоб вони могли виграти війну, а ми могли жити у свободі та мирі", повідомляє dpa.

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Німці все більше підтримують передачу Україні сучасних танків

Українська влада неодноразово зверталася до Берліна з проханням надати сучасні бойові танки Leopard 2. Втім, Олаф Шольц повторював, що ФРН не хоче цього робити одноосібно, через що деякі аналітики мали враження, що існує консолідоване рішення Північноатлантичного альянсу (НАТО) про неприйнятність таких поставок. До останнього рішення Франції, країни НАТО постачали Україні лише танки радянського виробництва.

Водночас згідно опитування дослідницької групи Forschungsgruppe Wahlen, представленого в середині грудня, кількість прихильників передачі Україні сучасних танків у ФРН збільшилась і досягла 48 відсотків порівняно з 43 відсотками на початку листопада. Проти виступили 41 відсоток респондентів, тоді як у листопаді було 47 відсотків.

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