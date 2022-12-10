США не заперечують проти постачання Україні танків Leopard 2

Німеччина відмовлялася постачати в Україну танки Leopard 2, посилаючись на позицію інших членів НАТО, які також не постачають Києву танки західного виробництва. Проте Вашингтон жодних заперечень не має.

Офіційна представниця адміністрації США вперше спростувала чутки про те, що її країна cтримує Німеччину від поставок в Україну сучасних танків. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила в п'ятницю, 9 грудня, у Берліні, що США не мають заперечень щодо поставок в Україну німецьких танків Leopard 2 і зенітно-ракетних комплексів ППО та ПРО Patriot, які наполегливо просить Київ. Про це повідомляє агентство dpa.

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"Наша позиція в обох випадках незмінна: що робити Німеччині, вирішувати самій Німеччині", - заявила Шерман, додавши, що Берлін, на її думку, ухвалить "доречне та правильне для самої Німеччини рішення".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово повторював, що Німеччина не хоче постачати Україні танки західного виробництва одноосібно, через що деякі аналітики мали враження, що існує консолідоване рішення НАТО про неприйнятність таких поставок. Досі країни НАТО постачали Україні лише танки радянського виробництва.

Слова представниці США означають, що зобов'язань перед союзниками не постачати Україні Leopard 2 Німеччина не має. Однак Берлін може керуватися у цьому рішенні іншими причинами.