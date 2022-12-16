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Leopard 2Фото: Nicole Maskus/photothek/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Все більше німців підтримують передачу Києву сучасних танків

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За півтора місяця кількість німців, які виступають за надання Україні сучасних бойових танків, зросла на п'ять відсотків. Переважно серед прихильників ідеї - прибічники партії "Зелених".

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У Німеччині стало більше прихильників надання Україні сучасних бойових танків. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного дослідницькою групою Forschungsgruppe Wahlen на замовлення німецького телеканалу ZDF, що оприлюднені в п'ятницю, 16 грудня.

Кількість прихильників такого рішення досягла 48 відсотків порівняно з 43 відсотками на початку листопада. Проти виступили 41 відсоток респондентів, тоді як у листопаді було 47 відсотків.

Особливо часто підтримують цю пропозицію прихильники партії "Зелених" (70 відсотків), найрідше - прихильники партії "Альтернатива для Німеччини" (12 відсотків).

Репрезентативне опитування проводили з 12 до 15 грудня телефоном серед 1365 повнолітніх жителів ФРН. Похибка становить близько трьох відсотків.

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"Німеччина не хоче діяти наодинці"

Українська влада неодноразово зверталася до Берліна з проханням надати сучасні бойові танки Leopard 2. Втім, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторював, що ФРН не хоче цього робити одноосібно, через що деякі аналітики мали враження, що існує консолідоване рішення Північноатлантичного альянсу (НАТО) про неприйнятність таких поставок.  Досі країни НАТО постачали Україні лише танки радянського виробництва.

Водночас заступниця державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Вашингтон не проти прямих поставок зброї.

У перші місяці після початку повномасштабної війни Росії проти України Німеччина розглядала іншу модель допомоги Києву - так звані кругові поставки, в рамках яких європейські партнери відправляли б в Україну важку техніку радянського виробництва, а натомість отримували б від ФРН сучасні танки. Це призвело до невдоволення Польщі, яка поставила в Україну понад 200 танків радянського зразка, але так і не отримала обіцяну техніку від Німеччини. Варшава звинуватила Берлін у порушенні домовленостей.

Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН

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