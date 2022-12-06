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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро КулебаФото: Lev Radin/Pacific Press Agency/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Кулеба закликає ФРН передати Україні танки Leopard

Аліна Коломієць
1 год. тому

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив вдячність Німеччині за посилення ППО України, однак наголосив на необхідності постачання танків.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину зняти табу на постачання танків Leopard 2 та нарешті передати їх Україні для боротьби з російським агресором. Також він закликав передати й ЗРК Patriot та БМП Marder.

"Німецька сторона вже продемонструвала лідерство в постачанні систем протиракетної оборони IRIS-T та іншого важливого озброєння. Ми розраховуємо на лідерство і в передачі Patriot, танків Leopard 2 та БМП Marder. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ", - сказав Кулеба під час брифінгу у вівторок, 6 грудня.

За його словами, українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі цього озброєння.

Водночас міністр висловив вдячність ФРН за рішення посилити протиповітряну оборону України та передати додатково сім зенітних установок Gepard. "Усі бачили вчора відео її ефективної роботи проти російських ракет. Я відправив це відео своїй німецькій колезі зі словами вдячності за захист українського неба", - додав він.

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Україна сподівається на пришвидшення постачань військової допомоги від Італії

Говорячи про допомогу від інших партнерів, Кулеба зазначив, що "Україна має великі сподівання на болгарських друзів, які попри внутрішні дискусії в країні намагаються знайти можливість допомогти нам в спротиві агресору та захисті територіальної цілісності".

Крім того, Україна сподівається на пришвидшення постачань військової допомоги від Італії в рамках уже ухвалених рішень та формування нового пакету допомоги. "Ми говорили про це в Бухаресті з моїм італійським колегою. За результатами цієї розмови вдалося швидко вирішити питання про ухвалення парламентом Італії рішення, необхідного для продовження надсилання військової допомоги для України у 2023 році", - розповів він.

Очільник МЗС вчергове закликав усіх партнерів посилити військову підтримку України. "Особливо критичним завданням сьогодні є допомогти Україні захиститися від російських ракетних обстрілів. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час закрити небо над Україною! Зробити це за допомогою систем ППО, які мають надійти в Україну в достатній кількості", - заявив Кулеба.

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Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

 

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