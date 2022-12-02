Німеччина дасть Україні ще сім "Гепардів" навесні - Spiegel

ФРН також планує передати Україні ще 320 генераторів для забезпечення електроенергії після російських атак.

Сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, передачу яких напередодні анонсував уряд Німеччини, Україна отримає навесні, повідомило у п'ятницю, 2 грудня німецьке видання Spiegel.

Раніше передбачалося, що ці танки будуть утилізовані, однак тепер їх ремонтує мюнхенський виробник зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW). У подальшому вони мають посилити спроможності протиповітряної оборони України проти російських атак, доєднавшись до 30 вже переданих Німеччиною "Гепардів".

Разом з новими установками, уряд ФРН планує надіслати більше боєприпасів до них, постачання яких ускладнюється через позицію нейтралітету Швейцарії: країна вже кілька разів відхиляла запити Німеччини на реекспорт до України боєприпасів для Gepard, зауважує агенція Reuters.

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Ще 320 генераторів для України від ФРН

Також сьогодні Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) повідомило, що вже готується відправити в Україну ще 320 генераторів на додачу до 150 переданих раніше пристроїв, повідомляє агентство dpa. Таким чином THW підтримує українців, які залишилися не лише без електроенергії, але часто і без води та опалення після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Частину генераторів отримала національна енергетична компанія "Укренерго" для стабілізації енергопостачання важливих об'єктів. Надалі генератори планується доставляти до Одеси, Миколаєва та Херсонської області. Деякі пристрої можна встановлювати на автомобільних причепах, що дозволяє використовувати їх більш гнучко.

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