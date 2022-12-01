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У листопаді Росія випустила по території України 239 крилатих ракет, 72 відсотка з яких Збройні сили збили. Фото: Gleb Garanish/REUTERS
КонфліктиУкраїна

РФ випустила 239 ракет і 80 дронів по Україні в листопаді

Степан Смишляєв | Віолетта Чайковська
27 хв. тому

ЗСУ вдалося знищили 72 відсотки російських ракет і 80 відсотків безпілотників, однак загроза атак РФ на енергетичну інфраструктуру не зникає.

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У листопаді Росія випустила по території Україні 239 крилатих ракет і 80 іранських безпілотників-камікадзе типу "Шахед-136", повідомив на брифінгу у четвер, 1 грудня, заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Олексій Громов.

"Основними цілями противника залишилися об'єкти енергетичної інфраструктури, що свідчить про продовження розпочатого в жовтні енергетичного терору", - сказав він. За його словами, ЗСУ знищили 72 відсотки російських ракет і 80 відсотків іранських дронів.

Лише за останній тиждень Росія завдала 40 ракетних ударів по цивільній, енергетичній та військовій інфраструктурі України. Українські військові за цей час знищили дев'ять російських повітряних цілей, включно з двома літаками.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що за дев'ять місяців від початку широкомасштабного вторгнення РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, з яких 97 відсотків були націлені на цивільні об'єкти.

Загроза восьмого масованого удару РФ зберігається

Громов також застеріг, що зберігається загроза нанесення Росією ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України найближчим часом. 

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов закликав українців "не жити постійно в очікуванні неприємностей". "Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти", - сказав він сьогодні в ефірі національного телемарафону.

З 10 жовтня українська енергетична інфраструктура зазнала семи хвиль масованих атак з боку РФ, внаслідок яких були пошкоджені практично всі теплові та гідроелектростанції України.

Через це по всій Україні запроваджують обмеження електропостачання. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм і бути готовими до відключень. 

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