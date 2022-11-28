Резніков: РФ завдала 16 тисяч ракетних ударів по Україні
Олександр Куницький
3 год. тому
З початку повномасштабного вторгнення РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 97 відсотків російських цілей - цивільні, додав він.
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За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, з яких 97 відсотків були націлені на цивільні об'єкти. Про це у понеділок, 28 листопада, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97 відсотків російських цілей - цивільні. Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності воєнних злочинців", - написав він у Twitter.
За даними Резнікова, по приміським районам та селам було нанесено понад 12,3 тисячі ударів, а по житлом будинкам - понад 1900. Також було завдано майже 500 ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі, тоді як по військовим об'єктам - понад 500, зазначив Резніков.
З 10 жовтня українська енергетична інфраструктура перебуває під особливим прицілом російських атак. За даними української влади, зазнала руйнувань і була виведена з ладу майже половина енергетичної системи України. Внаслідок цього вводять тимчасове обмеження електропостачання в різних областях України. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм та бути готовими до відключення електроенергії.
Остання хвиля ударів по енергетичній інфрастуктурі України відбулася зранку 23 листопада. Тоді масований ракетний удар російських агресорів призвів до численних жертв та пошкоджень, а також паралізував електро- й водопостачання в багатьох українських регіонах та обласних центрах. Лише по Києву було випущено 31 крилату ракету, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
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