Резніков: РФ завдала 16 тисяч ракетних ударів по Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 97 відсотків російських цілей - цивільні, додав він.

За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, з яких 97 відсотків були націлені на цивільні об'єкти. Про це у понеділок, 28 листопада, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97 відсотків російських цілей - цивільні. Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності воєнних злочинців", - написав він у Twitter.



За даними Резнікова, по приміським районам та селам було нанесено понад 12,3 тисячі ударів, а по житлом будинкам - понад 1900. Також було завдано майже 500 ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі, тоді як по військовим об'єктам - понад 500, зазначив Резніков.

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Російський ракетний терор енергетики України

З 10 жовтня українська енергетична інфраструктура перебуває під особливим прицілом російських атак. За даними української влади, зазнала руйнувань і була виведена з ладу майже половина енергетичної системи України. Внаслідок цього вводять тимчасове обмеження електропостачання в різних областях України. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм та бути готовими до відключення електроенергії.

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Остання хвиля ударів по енергетичній інфрастуктурі України відбулася зранку 23 листопада. Тоді масований ракетний удар російських агресорів призвів до численних жертв та пошкоджень, а також паралізував електро- й водопостачання в багатьох українських регіонах та обласних центрах. Лише по Києву було випущено 31 крилату ракету, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.