Кулеба: Україні потрібні "Патріоти" і трансформатори

Поки хтось розмірковує, який генератор поставити і яким шляхом, українці мерзнуть без електрики, опалення і води через ракетні удари РФ, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та G7 у Румунії та Польщі будуть питання постачання Україні систем протиповітряної оборони та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Про це заявив повідомив у вівторок, 29 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування із журналістами в Бухаресті, де проходить зустріч глав МЗС країн НАТО.

"На засіданнях у Бухаресті та Лодзі у мене будуть два ключові меседжі: "Патріоти" і трансформатори. Час розмов пройшов. Поки хтось розмірковує, який генератор поставити і яким шляхом, українці мерзнуть без електрики, опалення і води через ракетні удари РФ", - цитує Кулебу пресслужба українського МЗС.

За його словами, у рамках зустрічей із главами МЗС НАТО та ОБСЄ будуть обговорюватися конкретні дати та обсяги постачання Україні обладнання та комплектуючих для забезпечення енергетичних потреб на тлі російських ракетних атак. Міністр також зазначив, що критично важливо не лише відновити енергетичні потужності, а й забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак РФ. "Це можливо досягнути шляхом зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони нашої країни", - наголосив Кулеба.

Крім того, за словами міністра, нині ведуться переговори про виробництво зброї та боєприпасів для України на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств.

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"Швидше, швидше, швидше"

Кулеба закликав західних партнерів швидше ухвалювати рішення щодо постачання Києву зброї і допомоги з відновлення зруйнованої інфраструктури. "Минулого разу, коли я був запрошений на засідання НАТО, я прийшов з трьома словами: зброя, зброя, зброя. З того часу багато було зроблено для надання допомоги Україні, щоб оснастити нашу армію необхідною зброєю. Ця зброя допомагає нам звільнити наші території, вберегти людей від тортур та принизливого ставлення російських окупаційних військ... Сьогодні я маю три інші слова: швидше, швидше, швидше", - заявив він після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Бухаресті, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

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За словами Кулеби, українці довели, що можуть перемогти Росію в інтересах усього євроатлантичного простору, але "рішення щодо зброї, щодо запуску нових виробничих ліній зброї в західних країнах мають бути зроблені швидше, і постачання зброї також має бути швидше".

Своєю чергою Столтенберг запевнив, що НАТО буде поряд із Україною так довго, скільки знадобиться. "Ми не відступимо. Надзвичайно важливо, щоб президент Путін не зміг виграти в Україні. Це була б трагедія для України, але й зробить світ більш небезпечним та вразливим", - зазначив він. При цьому Столтенберг засудив дії РФ, яка "використовує зиму як зброю, намагаючись позбавити українців води, електрики, тепла, світла."