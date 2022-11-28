Столтенберг очікує діалогу про постачання систем ППО Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що глави МЗС країн Альянсу обговорять у Бухаресті постачання Києву нових систем ППО. Йтиметься про запчастини та боєприпаси, а також про навчання солдатів.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка пройде в Бухаресті 29 листопада, має дати сигнал про необхідність активізувати зусилля щодо надання Україні систем ППО, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після закінчення зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у понеділок, 28 листопада.

За словами генсека, обговорення має стосуватися як постачання запчастин та боєприпасів, так і навчання солдатів. Минулого тижня Столтенберг уже прокоментував можливість постачання Україні систем протиракетної оборони Patriot від Німеччини, наголосивши, що це рішення слід ухвалити на "національному рівні". У зв'язку з падінням ракети у польському селі Пшеводув за п'ять кілометрів від кордону з Україною ФРН запропонувала надати Польщі свої ЗРК Patriot для захисту польського повітряного простору, але Варшава висловилася за розміщення цих систем на території України. У свою чергу міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, що варто провести в НАТО дебати з цього питання.

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За словами Столтенберга, президент Росії Володимир Путін намагається використовувати зиму як зброю у війні проти України. "Ми маємо допомогти Україні захиститися від цього жахливого способу ведення війни", - заявив генсек НАТО, нагадавши про російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Зустріч міністрів закордонних справ у Бухаресті буде присвячена не лише підтримці України, а й подальшим відносинам із Росією. У кулуарах переговорів зі Столтенбергом Клаус Йоганніс закликав збільшити присутність військ та озброєнь НАТО в Румунії. "Я хочу, щоб ми перейшли до дій", - заявив він, висловивши сподівання на те, що на наступному саміті Альянсу у Вільнюсі будуть ухвалені "набагато сміливіші рішення" в цьому напрямку.