20 країн НАТО вичерпали запаси зброї для України - NYT

Більшість країн НАТО вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні для боротьби з РФ, повідомляє The New York Times. Водночас великі партнери, як Німеччина, мають ресурси для подальшої допомоги.

Із 30 країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) 20 вже майже вичерпали свої військові запаси для допомоги України, повідомило 26 листопада The New York Times із посиланням на посадовців альянсу.

За даними американського видання, йдеться переважно про невеликі держави, тоді як великі союзники Києва, такі як Франція, Італія, Німеччина та Нідерланди, ще мають ресурси та можуть постачати більше озброєнь Україні. Про достатню кількість зброї для постачання в Україну повідомляють і офіційні представники США.

Загалом країни НАТО надали Україні військової допомоги на близько 40 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює річному оборонному бюджету Франції. При цьому Париж передав Києву щонайменше 18 сучасних гаубиць Caesar - близько 20 відсотків від усієї наявної в нього артилерії.

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Безпрецедентні темпи використання зброї

Як зауважує видання, зараз обидві сторони війни Росії проти України використовують зброю та боєприпаси в темпах, небачених з часів Другої світової війни. Наприклад, улітку РФ випускала щодня від 40 до 50 тисяч снарядів, а Україна - від шести до семи тисяч. Як зазначає NYT для порівняння, в Афганістані сили НАТО використовували 300 снарядів на день, а США здатні виробляти 15 тисяч на місяць.

Відтак, утримання арсеналу на належному рівні є критично важливим фронтом, який може стати вирішальним для зусиль України, наголошується в публікації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше закликав партнерів не зупиняти підтримку України та нарощувати власне виробництво, щоби поповнювати запаси озброєнь. "Нам усім зараз треба робити більше. Наша основна увага зосереджена на тому, щоб Україна виграла війну" - сказав у жовтні Столтенберг в інтерв'ю DW.

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