Канцлер Шольц: ФРН і надалі постачатиме зброю Україні

"Саме цей уряд - всупереч державній практиці, що тривала десятиліттями, - ухвалив рішення підтримати Україну тими озброєннями, яких вона потребує у її щоденній мужній оборонній боротьбі", - заявив 23 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу в Бундестазі в рамках дебатів щодо проєкту бюджету на 2023 рік.

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Саміт G20 і війна Росії проти України

"І пліч-о-пліч із нашими найтіснішими союзниками, - додав канцлер, - ми робитимемо це доти, доки не буде припинена ця безглузда, жорстока, злочинна війна".

Глава німецького уряду вкотре закликав Росію припинити цю війну і звернув увагу на нещодавній саміт Великої двадцятки в Індонезії: "Дуже важливо, що саміт G20 на Балі спрямував у бік Москви в цьому зв'язку відповідний і дуже чіткий сигнал. І ще одне констатували всі учасники групи G20: будь-яка загроза застосування ядерної зброї для всіх нас абсолютно неприйнятна, її використання нетерпиме".

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Китай теж засуджує ядерні погрози Путіна

Олаф Шольц особливо наголосив на тій обставині, що і Китай підтвердив таке ставлення до погроз Путіна застосувати у війні проти України ядерну зброю. Вперше КНР публічно заявила про це під час візиту німецького канцлера до Пекіна три тижні тому.

"Уже через це мав сенс відкритий обмін думками з президентом Сі, уже хоча б тому мав сенс цей візит, проти якого ви, пане Мерц, так легковажно напередодні полемізували", - заявив соціал-демократ Шольц. Він мав на увазі лідера парламентської опозиції, голову Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), який критикував політику канцлера щодо Китаю.

Генеральні дебати у Бундестазі

У середу, 23 листопада, на порядку денному Бундестагу перебував бюджет відомства федерального канцлера. І хоча видатки на його утримання не становлять і одного відсотка німецького держбюджету, саме ця стаття традиційно використовується як привід для генеральних дебатів. Протягом 210 хвилин представники правлячих та опозиційних партій у Бундестазі сперечалися про курс уряду.

Цього разу головною темою дебатів були урядові заходи підтримки населення в умовах енергетичної кризи та різкого зростання цін у Німеччині на газ і електрику.