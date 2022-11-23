  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Олаф Шольц під час візиту на полігон на півночі Німеччини, де проходять навчання військових з України
Олаф Шольц під час візиту на полігон на півночі Німеччини, де проходять навчання військових з УкраїниФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Канцлер Шольц: ФРН і надалі постачатиме зброю Україні

Микита Жолквер
1 год. тому

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц пообіцяв постачати ЗСУ необхідне озброєння доти, доки не припиниться розпочата Росією війна проти України.

https://p.dw.com/p/4JxdD

"Саме цей уряд - всупереч державній практиці, що тривала десятиліттями, - ухвалив рішення підтримати Україну тими озброєннями, яких вона потребує у її щоденній мужній оборонній боротьбі", - заявив 23 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу в Бундестазі в рамках дебатів щодо проєкту бюджету на 2023 рік.

Читайте також: Яке озброєння Німеччина планує постачати Україні?

Саміт G20 і війна Росії проти України

"І пліч-о-пліч із нашими найтіснішими союзниками, - додав канцлер, - ми робитимемо це доти, доки не буде припинена ця безглузда, жорстока, злочинна війна".

Глава німецького уряду вкотре закликав Росію припинити цю війну і звернув увагу на нещодавній саміт Великої двадцятки в Індонезії: "Дуже важливо, що саміт G20 на Балі спрямував у бік Москви в цьому зв'язку відповідний і дуже чіткий сигнал. І ще одне констатували всі учасники групи G20: будь-яка загроза застосування ядерної зброї для всіх нас абсолютно неприйнятна, її використання нетерпиме".

Читайте також: Коментар: Cаміт G20 на Балі показав, що брехню Росії досі сприймають у світі

Китай теж засуджує ядерні погрози Путіна

Олаф Шольц особливо наголосив на тій обставині, що і Китай підтвердив таке ставлення до погроз Путіна застосувати у війні проти України ядерну зброю. Вперше КНР публічно заявила про це під час візиту німецького канцлера до Пекіна три тижні тому.

"Уже через це мав сенс відкритий обмін думками з президентом Сі, уже хоча б тому мав сенс цей візит, проти якого ви, пане Мерц, так легковажно напередодні полемізували", - заявив соціал-демократ Шольц. Він мав на увазі лідера парламентської опозиції, голову Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), який критикував політику канцлера щодо Китаю.

Генеральні дебати у Бундестазі

У середу, 23 листопада, на порядку денному Бундестагу перебував бюджет відомства федерального канцлера. І хоча видатки на його утримання не становлять і одного відсотка німецького держбюджету, саме ця стаття традиційно використовується як привід для генеральних дебатів. Протягом 210 хвилин представники правлячих та опозиційних партій у Бундестазі сперечалися про курс уряду.

Цього разу головною темою дебатів були урядові заходи підтримки населення в умовах енергетичної кризи та різкого зростання цін у Німеччині на газ і електрику.

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Майя Санду під час виступу в Європарламенті (травень 2022 року)

Майя Санду: Росія занурила Молдову в темряву

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Європарламент може оголосити РФ державою-спонсором тероризму

Європарламент може оголосити РФ державою-спонсором тероризму

Політика9 год. тому
Відключення електроенергії змінило побут українців

Життя без світла спровокувало нові небезпеки для українців

Життя без світла спровокувало нові небезпеки для українців

Суспільство10 год. тому
external

Як снайпер ЗСУ Херсон захищає

Як снайпер ЗСУ Херсон захищає

Конфлікти24 год. тому02:19 хв.
Deutschland Augsburg | Aufstellung „Voices: ein Mosaik ukrainisch-jüdischen Lebens“

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Історія22 листопада 2022 р.
external

Як Херсонщина повертається до життя після звільнення

Як Херсонщина повертається до життя після звільнення

Конфлікти22 листопада 2022 р.05:49 хв.
Об'єднання ПСГ Німеччини: дефіциту газу при звичайні зимі не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Економіка22 листопада 2022 р.
На головну сторінку