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Енергетична криза
Олаф Шольц і Сі Цзіньпін
Олаф Шольц і Сі Цзіньпін Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Китай застеріг від застосування ядерної зброї в Україні

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
2 год. тому

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що ядерної кризи в Євразії слід уникнути, та закликав Росію і Україну до переговорів.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін на тлі війни Росії проти України застеріг від застосування та загроз застосування ядерної зброї. Про це він сказав він на переговорах із канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у Пекіні в п'ятницю, 4 листопада.

"Світова спільнота має подбати про неможливість застосування ядерної зброї та ведення ядерних воєн в Євразії. Ядерної кризи в Євразії треба уникнути. Сторони конфлікту мають проявити розсудливість, стриманість та створити умови для відновлення переговорів. Світова спільнота має докласти всіх зусиль, щоби сприяти мирному врегулюванню війни в Україні. При цьому застосування чи загроза застосування ядерної зброї мають бути відкинуті", - цитує слова Сі міністерство закордонних справ КНР.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) привітала таку заяву. "Те, що сьогодні з китайського боку це було так чітко заявлено, є важливим сигналом", - сказала вона після завершення зустрічі Великої сімкив Мюстері.

Сі не став прямо критикувати Росію

Глава КНР запевнив, що Китай підтримує зусилля Німеччини та Європи щодо проведення мирних переговорів і створення стійкої архітектури безпеки в Європі, водночас Сі знову ухилився від прямої критики на адресу Росії.

Порушивши питання щодо відносин Китаю та Німеччини, Сі заявив, що сторони повинні дотримуватися діалогу, взаємної поваги до позицій і ключових інтересів один одного, та "спільно протистояти перешкодам, які виникають через блокову конфронтацію". "Політичну довіру легко зруйнувати, але нелегко поновити", - зауважив він. Сі також пригадав слова колишнього канцлера ФРН Гельмута Шмідта (Helmut Schmidt), який сказав, що політики повинні мати спокій приймати речі, які вони не можуть змінити, мужність змінювати те, що змінити можливо, і мудрість розрізняти перше і друге.

Нагадаємо, що під час візиту в Пекін Шольц закликав керівництво Китаю вплину на Москву, щоби та припинила атаки на Україну та вивела свої війська. Він назвав Китай "великою країною", яка несе відповідальність за мир у всьому світі.

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