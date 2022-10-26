Війська РФ тренувалися наносити масований ядерний удар
Степан Смишляєв
2 год. тому
Під час навчань росіян запускали балістичні і крилаті ракети, а також перевірили підготовку органів військового управління.
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Російські війська відпрацьовували нанесення масованого ядерного удару "у відповідь на ядерний удар противника" під час тренувань стратегічних сил стримування, які пройшли у середу, 26 жовтня, повідомляє агентство "РИА Новости".
"Проводиться тренування з управління Збройними силами Російської Федерації, під час якого будуть відпрацьовані завдання завдання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника", - доповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу перед початком тренувань президенту Росії Володимиру Путіну.
За підсумками тренувань сайт Кремля повідомив, що "завдання, передбачені під час тренування стратегічних сил стримування, виконані в повному обсязі, всі ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики".
Під час тренувань використовувалось декілька видів балістичних ракет, а також крилаті ракети повітряного базування. Зокрема по полігону "Кура" на Камчатці запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" з космодрому "Плесецьк" та балістичну ракету "Синєва" з акваторії Баренцевого моря. Крилаті ракети випускали з літаків дальньої авіації Ту-95МС.
Також на тренуваннях перевірили рівень підготовленості органів військового управління та "навички роботи керівного та оперативного складу з організації управління військами".
Напередодні речник міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що американська сторона була поінформована росіянами про проведення навчань. "Як ми підкреслювали раніше, це звичайні щорічні навчання Росії", - наголосив він.
17 жовтня Організація Північноатлантичного договору (НАТО) розпочала свої навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Вони проходять над територіями Бельгії, Великобританії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня.