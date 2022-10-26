Війська РФ тренувалися наносити масований ядерний удар

Під час навчань росіян запускали балістичні і крилаті ракети, а також перевірили підготовку органів військового управління.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Російські війська відпрацьовували нанесення масованого ядерного удару "у відповідь на ядерний удар противника" під час тренувань стратегічних сил стримування, які пройшли у середу, 26 жовтня, повідомляє агентство "РИА Новости".

"Проводиться тренування з управління Збройними силами Російської Федерації, під час якого будуть відпрацьовані завдання завдання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника", - доповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу перед початком тренувань президенту Росії Володимиру Путіну.

За підсумками тренувань сайт Кремля повідомив, що "завдання, передбачені під час тренування стратегічних сил стримування, виконані в повному обсязі, всі ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики".

Читайте також:

Як в Україні готуються до ймовірної ядерної атаки з боку Росії

Які озброєння тестувала Росія

Під час тренувань використовувалось декілька видів балістичних ракет, а також крилаті ракети повітряного базування. Зокрема по полігону "Кура" на Камчатці запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" з космодрому "Плесецьк" та балістичну ракету "Синєва" з акваторії Баренцевого моря. Крилаті ракети випускали з літаків дальньої авіації Ту-95МС.

Також на тренуваннях перевірили рівень підготовленості органів військового управління та "навички роботи керівного та оперативного складу з організації управління військами".

Читайте також:

Путін готовий застосувати ядерну зброю. Його можна зупинити?

США були поінформовані про навчання

Напередодні речник міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що американська сторона була поінформована росіянами про проведення навчань. "Як ми підкреслювали раніше, це звичайні щорічні навчання Росії", - наголосив він.

17 жовтня Організація Північноатлантичного договору (НАТО) розпочала свої навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Вони проходять над територіями Бельгії, Великобританії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня.

Читайте також: Байден попередив про ризик армагеддону через ядерні погрози Путіна