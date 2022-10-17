НАТО починає навчання з ядерного стримування

У навчаннях НАТО з ядерного стримування візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів. США направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52.

Північноатлантичний альянс (НАТО) починає в понеділок, 17 жовтня, навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Вони проходитимуть над територіями Бельгії, Великобританії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня, повідомляється на сайті НАТО.

У Steadfast Noon візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, включаючи винищувачі четвертого і п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники і літаки-заправники. США направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52.

Водночас в Альянсі наголосили, що навчання є регулярними і не пов'язані з будь-якими подіями в світі. Бойова зброя в них використовуватися не буде. "Ці навчання допоможуть переконатися, що ядерне стримування Альянсу залишається безпечним, захищеним і ефективним", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Столтенберг: НАТО уважно стежить за ядерними силами РФ

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вирішив не скасовувати навчання, щоби не надсилати Росії "неправильний сигнал".

Він додав, що військова сила НАТО є найкращим способом запобігти будь-якій ескалації напруженості з РФ. "Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести", - наголосив генсек організації.

За словами Столтенберга, НАТО уважно стежить за ядерними силами Росії, і хоча наразі в організації не помітили "жодних змін у позиції", залишаються пильними.

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