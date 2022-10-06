Путін готовий застосувати ядерну зброю. Його можна зупинити?

Кремль регулярно загрожує застосувати ядерну зброю у війні з Україною. Чи справді керівництво РФ готове на цей крок і що може стати "червоною лінією" для Путіна? DW поговорила із міжнародними експертами.

Українські війська ведуть успішний контрнаступ у Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях з кінця вересня. Деякі експерти припускають, що він може стати поворотним моментом у війні і навіть що українська армія ще до кінця осені може вийти на кордони 24 лютого. У Кремлі зростає напруга, а у світі зростає занепокоєння, пов'язане з можливістю застосування російською владою ядерної зброї, - цю загрозу з початку повномасштабної війни в Україні регулярно озвучує Володимир Путін.

3 жовтня британська газета The Times з посиланням на джерела у розвідці НАТО повідомила, що Росія готується провести випробування ядерної зброї в Чорному морі. В інтернеті з'явилися відео російського військового поїзда, що рухається в напрямку українського кордону, ймовірно, пов'язаного з 12-м Головним управлінням міноборони Росії, яке відповідає за атомний арсенал, його зберігання, технічне обслуговування та транспортування.

Три етапи російської ядерної ескалації

Професор міжнародних відносин Інсбруцького університету в Австрії Ґергард Манґотт (Gerhardt Mangott) ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї дуже серйозно. Ризик того, що Володимир Путін справді готується до ядерної ескалації, досить великий, упевнений експерт. Рух військового поїзда і інформація про те, що Росія направила в Арктику атомний підводний човен К-329 "Белгород" для проведення випробування безпілотного підводного апарату "Посейдон", - це перший етап ескалації, свого роду "ядерне послання" російського президента, каже Манґотт.

Російський президент Путін неодноразово погрожував використанням ядерної зброї Фото: Grigory Sysoyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS

"Російське керівництво демонструє Україні та країнам Заходу, що РФ не тільки здатна, а й, можливо, готова застосувати ядерну зброю, - пояснює Манґотт. - Поки що це є головним чином стримуючим фактором, мета якого - утримати Україну від продовження контрнаступу, а Захід - від подальшої військової допомоги Україні.

Якщо ж явної загрози застосувати ядерну зброю буде недостатньо для зупинення українського контрнаступу, другим етапом стане детонація зброї над безлюдною місцевістю, продовжує Манґотт: "Тоді Росія як радикальне послання "Припиніть наступ!" може провести випробування тактичної ядерної зброї над Чорним морем або в Арктиці".

Якщо ж і цей аргумент не вплине і українська армія продовжить відвойовувати окуповані території, тоді цілком можливо, що Росія застосує ядерну зброю в Україні, каже австрійський експерт. І тоді, на думку Ґергарда Манґотта, найімовірнішою метою Путіна стане не військова, а мирна ціль, "швидше за все, густонаселена територія в українському тилу".

Військовий експерт і колишній полковник бундесверу Ральф Тіле (Ralph Thiele), своєю чергою, вважає, що якщо детонація російської ядерної зброї над безлюдною місцевістю не матиме жахливого ефекту, альтернативою для Росії може стати спроба удару по політичних та економічних цілях в Україні.

"Один із варіантів - ядерний вибух, що викликає електромагнітний імпульс, який руйнує все електронне обладнання та системи на площі в кілька сотень квадратних кілометрів, - припускає Тіле. - Електростанції, комп'ютерні системи, супутники, автомобілі - будь-яку електроніку, що розташована в радіусі його дії, буде знищено".

Якою буде відповідь Заходу

Більшість міжнародних експертів сходяться на думці, що наслідки застосування ядерної зброї будуть для Росії нищівними. "Навіть детонація ядерної зброї на безлюдній території фактично порушить ратифікований Росією Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призведе до ще більш жорстких економічних та фінансових санкцій", - впевнений Ґергард Манґотт.

Про "катастрофічні наслідки", які матиме для Росії "будь-яке застосування ядерної зброї", попередив і радник США з національної безпеки Джейк Салліван. В інтерв'ю телеканалу CBS наприкінці вересня він розповів про те, що найвищі офіційні особи США "безпосередньо, в конфіденційному порядку, на найвищому рівні" повідомили про це Кремль. "Ми чітко і конкретно роз'яснили, що це спричинить за собою", - наголосив Салліван.

Експерти очікують військової відповіді США на використання Путіним ядерної зброї Фото: Jabin Botsford/Getty Images

Відповідь США та НАТО на використання РФ ядерної зброї, на думку експерта Манґотта, швидше за все, буде військовою: колишній директор ЦРУ Девід Петреус публічно заявив, що в цьому випадку США та їхні союзники готові знищити всю російську армію на території України та повністю потопити Чорноморський флот. Манґотт, однак, вважає, що удар буде несиметричним - з використанням звичайних озброєнь.

У будь-якому випадку, якщо не брати до уваги заяви Петреуса, всі попередження США і Заходу поки що мають загальний характер і не розкривають конкретні кроки, підкреслює Манґотт. На його думку, це дуже розумна стратегія, яка дозволяє передчасно не роздмухувати ситуацію, водночас стримуючи супротивника. "Путіну не лише кажуть, що Захід відреагує на застосування ядерної зброї, але й попереджають, що Росія в цьому випадку опиниться у глобальній ізоляції, і що такі країни, як Індія та Китай, також засудять цей крок".

Чим може допомогти Китай

Досі Китай займав нейтральну позицію у війні з Україною. При цьому багато експертів сходяться на думці, що Пекін міг би зіграти роль стримуючого фактора для Путіна. З цим погоджується і військовий аналітик Ральф Тіле. Він вважає, що Захід має докласти більше зусиль, щоб зробити Китай своїм стратегічним союзником. "Путін залежить від Китаю, - пояснює Тіле. - І світ має можливість домогтися припинення цієї війни, якщо за це активно виступатиме Пекін".

Захід, на думку Тіле, робить помилку, коли хоче домогтися від Китаю приєднання до санкцій проти Росії - Пекіну невигідний цей крок. Але Китай зацікавлений у закінченні війни в Україні - насамперед із економічних міркувань. Зацікавлений він і в тому, щоб ця війна не переросла в ядерну. "Якщо для того, щоб Китай допоміг Заходу завершити війну в Україні, необхідно впустити Китай на західний ринок, Європі потрібно піти на цей крок. Це набагато менше "зло", ніж загроза вибуху атомної бомби. Це наш козир, який ми маємо негайно розіграти", - впевнений Тіле.

Битва України за Крим може стати для Путіна "червоною лінією"

Наскільки високим буде стримуючий ефект заяв вищих офіційних осіб США? Це залежить від подальшого перебігу військових дій в Україні, вважає Ґергард Манґотт. "Червоною лінією" для Путіна, за словами австрійського політолога, може стати спроба ВСУ повернути Крим. "Я не можу собі уявити, щоб Путін спокійно дивився, як Україна відвойовує Крим. Це стало б для нього безпосередньою загрозою та могло б призвести до його падіння", - пояснює експерт.

Головне питання, яке виникає у зв'язку з цим у Манґотта, звучить так: чи достатньо Путін холоднокровний і одержимий, щоб піти на крайні заходи та застосувати ядерну зброю у спробі уникнути поразки? "Я боюся, що він досить холоднокровний і одержимий", - каже австрійський професор. Єдина надія - на те, що "наказ Путіна про застосування ядерної зброї можуть відмовитися виконувати".

Наразі немає ознак того, що російське керівництво вже остаточно ухвалило рішення застосувати ядерну зброю, каже австрійський політолог. Події на фронті ще не дійшли до тієї стадії, коли можна було б говорити, що Росії загрожує катастрофічна поразка в цій війні. "Але з кожною поразкою, якої Росія зараз зазнає на полі бою, з кожним відвоюванням українською армією завойованих Росією територій імовірність ядерного удару може збільшуватися", - попереджає Ґергард Манґотт.