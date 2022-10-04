  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Сергій Шойгу (ліворуч), Володимир Путін (у центрі) та Валерій Герасимов (праворуч) на військових навчаннях
Сергій Шойгу (ліворуч), Володимир Путін (у центрі) та Валерій Герасимов (праворуч) на військових навчанняхФото: SPUTNIK via REUTERS
ПолітикаРосійська Федерація

Росія готується до випробування ядерної зброї - The Times

Максим Сидоржевський
32 хв. тому

За даними The Times, РФ може здійснити ядерне випробування у Чорному морі, щоб продемонструвати світу готовність до ядерних ударів по Україні.

https://www.dw.com/uk/rosia-gotuetsa-do-viprobuvanna-adernoi-zbroi-the-times/a-63331542

Президент Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати ядерну зброю, провівши її випробування на кордонах України, повідомило ввечері у понеділок, 3 жовтня, британське видання The Times з посиланням на власні джерела у міноборони Великобританії.

Побоювання після натяків Путіна про ймовірність використання РФ ядерної зброї посилилися після появи у соцмережах відео з потягом у центральній Росії, який, ймовірно, пов'язаний з 12-м головним управлінням російського міноборони, яке відповідає за атомний арсенал, його зберігання, технічне обслуговування та транспортування, пише The Times.

Міжнародні експерти, на яких посилається видання, вважають, що Путін може випробувати ядерну зброю у Чорному морі. Джерело газети вказує, що якби Путін вирішив застосувати таку зброю на полі бою, то він зіткнувся б із значним ризиком, адже ракети "можуть дати осічку і випадково поцілити у російське місто, розташоване неподалік кордону з Україною, таке як Бєлгород".

Читайте також: Німеччина серйозно сприймає ядерні погрози від РФ - Бербок

Ймовірне випробування "зброї апокаліпсису" в Чорному морі або в Арктиці

Окрім того, за даними джерел газети, НАТО розіслало державам-членам звіт розвідки про те, що Росія може провести випробування, ймовірно у Чорному морі, безпілотного підводного апарату "Посейдон", який є 20-метровою торпедою, здатною нести ядерну зброю на відстань до десяти тисяч кілометрів. Також, за даними джерел видання, у звіті НАТО йдеться про те, що російський атомний підводний човен К-329 "Бєлгород" прямує до Арктики. А за даними італійської газети La Repubblica, "Посейдон", яку називають "зброєю апокаліпсису", можуть випустити з "Бєлгорода" та випробувати в районі Карського моря, зазначає The Times.

Після російського вторгнення в Україну Путін, представники російської влади та пропагандисти неодноразово попереджали, що Росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня Путін у зверненні у зв'язку з початком мобілізації заявив, що влада Росії для захисту своєї території готова використовувати "всі наявні  засоби",  наголосивши, що "це не блеф".

Світові лідери та аналітики сходяться на думці, що погрози Кремля варто сприймати всерйоз - особливо на тлі успіхів України на полі бою.

Читайте також: Російська армія: переоцінена міць

"Це не врятує дупу Путіна": Порошенко про ядерний удар РФ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.thetimes.co.uk
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Зеленський визнав нікчемними укази Путіна щодо анексії

Конфлікти
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Конфлікти
1 год. тому
02:53 хв.
Портрети Володимира Зеленського та Ілона Маска (символічне фото)

"Мирні пропозиції" Ілона Маска: реакції в Україні та світі

"Мирні пропозиції" Ілона Маска: реакції в Україні та світі

Політика
3 год. тому
Українські військові у Лимані, фото 2 жовтня 2022 року

Звільнення Лимана: чому це важливий стратегічний успіх

Звільнення Лимана: чому це важливий стратегічний успіх

Конфлікти
6 год. тому
external

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Економіка
3 жовтня 2022 р.
08:12 хв.
На велосипеді - від мобілізації: російські ухилянти на кордоні з Грузією

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Політика
3 жовтня 2022 р.
Виборчий плакат у Софії

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Політика
1 жовтня 2022 р.
На головну сторінку