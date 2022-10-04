Росія готується до випробування ядерної зброї - The Times

За даними The Times, РФ може здійснити ядерне випробування у Чорному морі, щоб продемонструвати світу готовність до ядерних ударів по Україні.

Президент Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати ядерну зброю, провівши її випробування на кордонах України, повідомило ввечері у понеділок, 3 жовтня, британське видання The Times з посиланням на власні джерела у міноборони Великобританії.

Побоювання після натяків Путіна про ймовірність використання РФ ядерної зброї посилилися після появи у соцмережах відео з потягом у центральній Росії, який, ймовірно, пов'язаний з 12-м головним управлінням російського міноборони, яке відповідає за атомний арсенал, його зберігання, технічне обслуговування та транспортування, пише The Times.

Міжнародні експерти, на яких посилається видання, вважають, що Путін може випробувати ядерну зброю у Чорному морі. Джерело газети вказує, що якби Путін вирішив застосувати таку зброю на полі бою, то він зіткнувся б із значним ризиком, адже ракети "можуть дати осічку і випадково поцілити у російське місто, розташоване неподалік кордону з Україною, таке як Бєлгород".

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Ймовірне випробування "зброї апокаліпсису" в Чорному морі або в Арктиці

Окрім того, за даними джерел газети, НАТО розіслало державам-членам звіт розвідки про те, що Росія може провести випробування, ймовірно у Чорному морі, безпілотного підводного апарату "Посейдон", який є 20-метровою торпедою, здатною нести ядерну зброю на відстань до десяти тисяч кілометрів. Також, за даними джерел видання, у звіті НАТО йдеться про те, що російський атомний підводний човен К-329 "Бєлгород" прямує до Арктики. А за даними італійської газети La Repubblica, "Посейдон", яку називають "зброєю апокаліпсису", можуть випустити з "Бєлгорода" та випробувати в районі Карського моря, зазначає The Times.

Після російського вторгнення в Україну Путін, представники російської влади та пропагандисти неодноразово попереджали, що Росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня Путін у зверненні у зв'язку з початком мобілізації заявив, що влада Росії для захисту своєї території готова використовувати "всі наявні засоби", наголосивши, що "це не блеф".

Світові лідери та аналітики сходяться на думці, що погрози Кремля варто сприймати всерйоз - особливо на тлі успіхів України на полі бою.

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