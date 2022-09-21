США і НАТО різко відреагували на ядерні погрози Путіна

Риторика президента Росії щодо застосування ядерної зброї змінилася, зауважують в Вашингтоні. Однак попереджають, що у разі її використання на РФ очікують серйозні наслідки.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг назвав "небезпечними та безвідповідальними" погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у війні проти України. "Він (Путін. - Ред.) знає, що ядерна війна ніколи не має вестися і що її неможливо виграти, і це матиме безпрецедентні наслідки для Росії", - попередив Столтенберг, виступаючи у середу, 21 вересня, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає AFP.

Він наголосив, що НАТО чітко дасть зрозуміти Москві, що готове себе захистити. "Те, як саме ми відреагуємо, звичайно, залежить від конкретної ситуації та від того, якого роду зброю вони можуть застосувати", - сказав Столтенберг. Однак, за його словами, "найважливішим є запобігти тому, щоб це сталося".

Також, на думку генсека НАТО, остання промова Путіна свідчить про те, що "війна не йде відповідно до плану, він (Путін. - Ред.) дуже сильно прорахувався". Оголошена Москвою часткова мобілізація призведе до ескалації конфлікту й "означатиме більші страждання, більші втрати життів", переконаний Столтенберг.

США сприйняли погрози Путіна серйозно

Схожої позиції дотримуються і в Адміністрації президента США. "Говорити таким чином для ядерної держави - це безвідповідальна риторика. Але це не схоже на те, як він (Путін. - Ред.) говорив у минулі сім місяців. Ми сприйняли це серйозно", - заявив у середу речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє AFP.

Він підкреслив, що Вашингтон стежить за стратегічною позицією Росії і за необхідності - змінить свою. "Ми не бачимо ознак того, що це потрібно прямо зараз", - зауважив Кірбі. Речник додав, що використання ядерної зброї матиме "серйозні наслідки" для РФ.

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Ознака слабкості Путіна

Кірбі також назвав оголошення президентом Росії часткової мобілізації ознакою слабкості. "Він зазнав десятків тисяч втрат. У нього жахливий моральний дух, згуртованість підрозділів на полі бою. Питання командування й управління досі не вирішені. У нього проблеми з дезертирством, і він змушує поранених повертатися до бою - тому очевидно, що жива сила є проблемою", - зауважив він.

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