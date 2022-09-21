  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс СтолтенбергФото: Olivier Matthys/AP Photo/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

США і НАТО різко відреагували на ядерні погрози Путіна

Степан Смишляєв
3 год. тому

Риторика президента Росії щодо застосування ядерної зброї змінилася, зауважують в Вашингтоні. Однак попереджають, що у разі її використання на РФ очікують серйозні наслідки.

https://www.dw.com/uk/ssa-i-nato-rizko-vidreaguvali-na-aderni-pogrozi-putina/a-63196593

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг назвав "небезпечними та безвідповідальними" погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у війні проти України. "Він (Путін. - Ред.) знає, що ядерна війна ніколи не має вестися і що її неможливо виграти, і це матиме безпрецедентні наслідки для Росії", - попередив Столтенберг, виступаючи у середу, 21 вересня, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає AFP.

Він наголосив, що НАТО чітко дасть зрозуміти Москві, що готове себе захистити. "Те, як саме ми відреагуємо, звичайно, залежить від конкретної ситуації та від того, якого роду зброю вони можуть застосувати", - сказав Столтенберг. Однак, за його словами, "найважливішим є запобігти тому, щоб це сталося".

Також, на думку генсека НАТО, остання промова Путіна свідчить про те, що "війна не йде відповідно до плану, він (Путін. - Ред.) дуже сильно прорахувався". Оголошена Москвою часткова мобілізація призведе до ескалації конфлікту й "означатиме більші страждання, більші втрати життів", переконаний Столтенберг.

США сприйняли погрози Путіна серйозно

Схожої позиції дотримуються і в Адміністрації президента США. "Говорити таким чином для ядерної держави - це безвідповідальна риторика. Але це не схоже на те, як він (Путін. - Ред.) говорив у минулі сім місяців. Ми сприйняли це серйозно", - заявив у середу речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє AFP.

Він підкреслив, що Вашингтон стежить за стратегічною позицією Росії і за необхідності - змінить свою. "Ми не бачимо ознак того, що це потрібно прямо зараз", - зауважив Кірбі. Речник додав, що використання ядерної зброї матиме "серйозні наслідки" для РФ.

Читайте також: Чи ризикне Путін застосувати тактичну ядерну зброю?

Ознака слабкості Путіна

Кірбі також назвав оголошення президентом Росії часткової мобілізації ознакою слабкості. "Він зазнав десятків тисяч втрат. У нього жахливий моральний дух, згуртованість підрозділів на полі бою. Питання командування й управління досі не вирішені. У нього проблеми з дезертирством, і він змушує поранених повертатися до бою - тому очевидно, що жива сила є проблемою", - зауважив він.

Читайте також: Коментар: Путін змушений вдаватися до ескалації, щоб вижити

Часткова мобілізація в РФ: українці вірять в перемогу

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міноборони РФ

"Україну цим не налякати": в Європі відреагували на рішення Путіна про мобілізацію

"Україну цим не налякати": в Європі відреагували на рішення Путіна про мобілізацію

У Німеччині та інших країнах Європи розкритикували рішення Путіна про оголошення часткової мобілізації. Це - свідчення слабкості і того, що у Москві бере гору відчай, вважають європейські політики.
Політика
6 год. тому
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Масове поховання в Ізюмі, залишене російськими загарбниками

Злочини РФ в Україні можна кваліфікувати як геноцид - Костін

Конфлікти
13 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Бойовий танк Leopard 2

Leopard у степах України: чому ЗСУ так потрібні ці танки

Leopard у степах України: чому ЗСУ так потрібні ці танки

Конфлікти
6 год. тому
external

Путін оголосив мобілізацію: Росія визнає поразку у війні?

Путін оголосив мобілізацію: Росія визнає поразку у війні?

Конфлікти
2 год. тому
09:31 хв.
Міноборони РФ

Як у Європі відреагували на рішення Путіна про мобілізацію

Як у Європі відреагували на рішення Путіна про мобілізацію

Політика
6 год. тому
Президент Україні Володимир Зеленський

Псевдореферендуми та мобілізація в РФ: як відреагував Київ?

Псевдореферендуми та мобілізація в РФ: як відреагував Київ?

Політика
7 год. тому
Делегація правопопулістів з АдН відвідала в 2018 році анексований РФ Крим

Німецькі правопопулісти не поїдуть на окупований РФ Донбас

Німецькі правопопулісти не поїдуть на окупований РФ Донбас

Політика
9 год. тому
external

Часткова мобілізація в РФ: українці вірять в перемогу

Часткова мобілізація в РФ: українці вірять в перемогу

Суспільство
9 год. тому
02:26 хв.
На головну сторінку