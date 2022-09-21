Оголошена в Росії часткова мобілізація і погрози Путіна застосувати ядерну зброю - не привід йти з ним на компроміси, а скоріше визнання невдач Росії в Україні, вважає Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що світове співтовариство не дозволить президенту Росії Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю проти України. Водночас він наголошує, що погрози Кремля - не привід для компромісів. "Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо також частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо робити ці компроміси", - сказав Зеленський в інтерв'ю Bild TV у середу, 21 вересня.

При цьому президент України зауважив, що не дивився останнє звернення очільника Кремля до росіян, в котрому той говорив про ядерну зброю і оголошував часткову мобілізацію. "Я маю всю інформацію, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене", - сказав Зеленський.

Путін хоче втопити Україну в крові своїх солдат

Український лідер вважає, що публічне оголошення Путіна про мобілізацію - це визнання провалів російської армії у війні проти України. За інформацією Зеленського, фактично, часткова мобілізація в Росії йшла весь останній місяць. "Ми вже знаємо, що вони мобілізували курсантів, хлопців, які не вміли битися. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Усі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають", - заявив він.

Тепер же, за словами президента України, Путін хоче зібрати "багатомільйонну армію" для подальшого вторгнення, адже велика частина російських підрозділів "просто тікає". "Він хоче втопити Україну в крові, але й у крові власних солдатів", - вважає Зеленський.

Однак український президент переконаний, що попри плани РФ провести "референдуми" в окупованих регіонах і пов'язані з цим погрози, Україні вдасться крок за кроком звільнити свою територію.

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Німецькі танки можуть врятувати життя

Зеленський також вчергове звернувся до влади Німеччини, зауваживши, що Україна вдячна за вже надану військову та фінансову підтримку, але для перемоги у війні їй потрібно більше. "Для нас бойові танки означають, що ми можемо врятувати більше життів", - зазначив він.

Він вважає, що Німеччина, яка є найсильнішою економікою в Європі, "може подати хороший приклад" і не виправдовувати відмову в постачанні танківпозицією США чи інших країн.