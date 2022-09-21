Президент України Володимир Зеленський переконаний, що світове співтовариство не дозволить президенту Росії Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю проти України. Водночас він наголошує, що погрози Кремля - не привід для компромісів. "Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо також частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо робити ці компроміси", - сказав Зеленський в інтерв'ю Bild TV у середу, 21 вересня.
При цьому президент України зауважив, що не дивився останнє звернення очільника Кремля до росіян, в котрому той говорив про ядерну зброю і оголошував часткову мобілізацію. "Я маю всю інформацію, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене", - сказав Зеленський.
Путін хоче втопити Україну в крові своїх солдат
Український лідер вважає, що публічне оголошення Путіна про мобілізацію - це визнання провалів російської армії у війні проти України. За інформацією Зеленського, фактично, часткова мобілізація в Росії йшла весь останній місяць. "Ми вже знаємо, що вони мобілізували курсантів, хлопців, які не вміли битися. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Усі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають", - заявив він.
Зеленський також вчергове звернувся до влади Німеччини, зауваживши, що Україна вдячна за вже надану військову та фінансову підтримку, але для перемоги у війні їй потрібно більше. "Для нас бойові танки означають, що ми можемо врятувати більше життів", - зазначив він.