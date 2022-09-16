Шольц не планує "першим" постачати Києву західні танки

Канцлер Олаф Шольц, як і раніше, вважає, що Німеччина не повинна діяти самотою у питанні постачання Україні західних танків, але ця позиція "не вічна".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки що не планує передавати Україні танки західного зразка, а самі подібні поставки можна провадити лише в координації із союзниками. Про позицію канцлера повідомляють з посиланням на джерела в уряді агентства AFP та dpa у п'ятницю, 16 вересня.

"Жодних змін" у позиції Шольца в найближчому майбутньому не очікується, "він залишається дуже вірним своїй лінії", розповіли джерела AFP в уряді ФРН. Останнім часом канцлер неодноразово нагадував, що Німеччина не буде діяти самотою у питанні постачання в Україну бойових машин піхоти (БМП) та бойових танків західного виробництва, нагадали співрозмовники агентства. Таку бойову техніку "в кращому разі" можна було постачати разом із союзниками, наголосили співрозмовники AFP.

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Відмова постачати західні танки - це "не вічна позиція"

Федеральний уряд не бачить "нині інших країн, які постачали б (Україні. - Ред.) бойові танки (західного виробництва. - Ред.)", підкреслили в Берліні. При цьому в уряді повідомили, що не відчувають з боку союзників тиску із закликами розпочати такі постачання. "Немає ні тиску, ні прохань з боку Білого дому у Вашингтоні, щоб ми поставили Україні конкретні системи озброєнь - наприклад, бойові танки", - розповів співрозмовник AFP, наголосивши, що така позиція Німеччини "не вічна". "Ми продовжимо дивитися, що ми можемо зробити, щоби допомогти таким чином відповідно до ситуації", - пояснило джерело.

Канцлер не казав, що ФРН "ніколи" не постачатиме західні танки, він завжди заявляв, що федеральний уряд не діє сам, а зараз немає країни, яка постачає або планує постачати Україні західні бойові танки, підкреслив співрозмовник dpa.

Тим часом, як стверджує німецьке видання Süddeutsche Zeitung, пишучи про останню зустріч контактної групи з оборони України у так званому "форматі Рамштайн", США розглядають можливість передачі Україні сучасних бойових танків і БМП західного зразка, серед яких - німецькі Marder. За даними видання, питання викликає дискусії у Вашингтоні, однак США вже запропонували своїм союзникам обговорити це.

Київ закликав Берлін до лідерства

Раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час візиту до ФРН закликав Берлін взяти на себе роль лідера у справі постачання танків Україні. "Німеччина має відповідати своїй лідерській ролі та першій поставити бойові танки. Така країна, як Німеччина, не оглядається на те, що роблять інші", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, у квітні Україна отримала пропозиції від виробника зброї Rheinmetall щодо купівлі 100 Marder і 88 танків Leopard-1, включаючи навчання та боєприпаси, на 268 мільйонів євро. Також німецька машинобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ще у квітні була готова поставити Leopard 2A7. Але заявки на видачу експортної ліцензії для поставки цього озброєння не погодив Шольц.