Шольц: Німецька зброя допомагає Україні в контрнаступі

Німеччина надала Україні зброю, яка наразі змінює ситуацію на сході країни. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом у Берліні у понеділок, 12 вересня. "Ми, зокрема, доставили дуже ефективну зброю, яка має значення в поточній битві на сході", - цитує Шольца агенція dpa.

За словами канцлера, це зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню MARS II, а також зенітні системи Iris-T.

На запитання, чи готова ФРН у зв'язку з українським контрнаступом ухвалити рішення про надання Києву бойових танків, Шольц відповів, що позиція Берліну залишається незмінною. "Ми зберігаємо позицію, якої уряд дотримувався від початку, а саме, що Німеччина не намагається діяти односторонньо", - сказав він.

Шольц пообіцяв, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну артилерією та системами протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, Міноборони ФРН вчергове відхилило прохання України про постачання бойових танків. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у понеділок, 12 вересня, виступаючи в Берліні з програмною промовою на тему національної стратегії безпеки.

За її словами, відповідно до домовленостей з партнерами, Німеччина не піде на такий крок в односторонньому порядку. "Жодна країна поки що не постачала бойові машини піхоти чи бойові танки західного виробництва", - сказала вона.

США розглядають можливість передачі Україні танків

У квітні Україна отримала пропозиції від німецького виробника зброї Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder і 88 танків Leopard-1, включаючи навчання та боєприпаси, на 268 мільйонів євро. За словами компанії, обладнання може стати "доступним швидко". Відповідні заявки на експорт були негайно подані, але канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки не погодив видачу експортної ліцензії на поставки "Леопардів" Україні.

Тим часом виробник зброї Krauss-Maffei Wegmann запропонував Україні прямі постачання ста танків Leopard-2, включаючи запасні частини та навчальні матеріали для солдатів, на понад півтора мільярда євро. Виробник обіцяв: перші блоки будуть готові до постачання через 36 місяців після укладання контракту, останній танк має бути доставлений протягом 65 місяців. Україна готувала протягом кількох місяців конкретний план, який надала Шольцу під час візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до Берліна, однак канцлер відхилив прохання, а його заяви під час зустрічі були "загальними та неконкретними", повідомляла німецька Die Welt.

Нещодавно німецьке видання Süddeutsche Zeitung, пишучи про останню зустріч контактної групи з оборони України у так званому "форматі Рамштайн", повідомило, що США розглядають можливість передачі Україні сучасних бойових танків і БМП західного зразка, серед яких - німецькі Marder. За його даними, питання викликає дискусії у Вашингтоні, однак США вже запропонували своїм союзникам обговорити це.