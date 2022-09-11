У Бундестазі закликали підтримати контрнаступ ЗСУ озброєнням

Члени правлячої коаліції Німеччини виступили за негайну підтримку українського контрнаступу постачанням важкої військової техніки, повідомляє агентство dpa із посиланням на заяви депутатів у неділю, 11 вересня.

"Німеччина має негайно зробити свій внесок у успіхи України та поставити броньовані машини, бойові машини піхоти Marder і танки Leopard 2", - заявила голова комітету бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

За її словами, ФРН має взяти на себе "провідну роль у Європі у боротьбі за демократію". "І, звичайно ж, зараз не час для нерішучості та коливань", - наголосила Штрак-Ціммерманн.

"Нинішнє просування української армії та перші відвойовані райони на сході країни говорять про бойову міць України та беззастережну волю повернути завойовану країну - у поєднанні з постачанням союзниками важкого озброєння та військової техніки", - прокоментувала вона контрнаступ ЗСУ.

Експертка з питань оборони та безпеки фракції "Союз-90"/"зелені" у бундестазі Агнешка Бруґґер (Agnieszka Brugger) також виступила за збільшення постачання озброєнь, особливо засобів протиповітряної оборони, артилерії та бронетехніки. "Усі варіанти мають бути ще раз вивчені без обмежень, тому що це вирішальні місяці для народу України та для порядку на нашому континенті", - сказала вона, наголосивши, що "мотивація та дуже хороша організація української армії" у поєднанні з наявністю сучасних систем озброєння дозволили ЗСУ звільнити захоплені Росією території.

Депутати закликають адаптувати постачання зброї до нових реалій

Депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот (Michael Roth) також закликав підтримати Україну постачанням нового озброєння.

"На цьому новому етапі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані Росією території та утримувати їх під контролем", - заявив він виданням Funke Mediengruppe. "Країни Заходу, особливо США, Німеччина, Франція та Польща повинні швидко скоординувати свої зусилля та адаптувати свої постачання до нової ситуації", - сказав Рот. "Україна може виграти цю війну як вільна демократична країна, зберігши при цьому свою територіальну цілісність. Це було б неможливо без постачання сучасної західної зброї, зокрема з Німеччини", - наголосив політик.

"Для того, щоб контрнаступ був успішним у довгостроковій перспективі і щоб Україна зберегла свою державну територію, потрібна вся можлива військова підтримка", - погодився член комітету Бундестагу з міжнародних справ від "Християнсько-демократичного союзу" Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter).

За його словами, Німеччина має "негайно" поставити Україні БМП та танки, без яких українські військовослужбовці "найчастіше беззахисні при наступі". Кізеветтер закликав канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) та міністра оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) відмовитися від їхнього обережного підходу до постачання в Україну танків західного виробництва.

Успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Протягом останніх днів президент України Володимир Зеленський та інші посадові особи країни регулярно повідомляють про звільнення нових населених пунктів на Харківщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 11 вересня заявив, що з початку вересня деокуповано три тисячі квадратних кілометрів, а українські війська наближаються до кордону з Росієюна Харківському напрямку.

Зокрема, міноборони України підтвердило звільнення міста Балаклія у Харківській області, крім того, стало відомо про вихід ЗСУ до околиць Куп'янська та Ізюму.

Також у неділю міський голова Дергачів Харківської області В'ячеслав Задоренко повідомив, що ЗСУ також увійшли до селища Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться приблизно за п'ять кілометрів від кордону України з РФ.

Тим часом російське міноборони підтвердило виведення сил у Харківській області, назвавши його "перегрупуванням російських військ" у районах Балаклії та Ізюму. Під час брифінгу 11 вересня російське відомство показало карту, з якої випливає, що російські війська майже повністю залишили Харківську область.