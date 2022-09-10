ЗСУ звільнили дві тисячі квадратних кілометрів - Зеленський

Президент відзначив внески в звільнення територій окремих підрозділів і запропонував росіянам, які бояться повертатися в РФ, здаватися в полон.

Від початку вересня Збройні сили України звільнили від окупації на різних напрямках фронту близько двох тисяч квадратних кілометрів території України. "Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, - показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них - утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде", - заявив у суботу, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Зеленський відзначив внесок бійців 15-го Словʼянського полку Національної гвардії на Харківському напрямку і роль 214-го окремого стрілецького батальйону, який разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією убезпечили ситуацію і повернули повний контроль України над містом Балаклія на Харківщині.

Він також в чергове запропонував російським військовим і силовикам, які бояться повертатися в РФ, здаватися. "Ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - наголосив Зеленський.

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Україна завжди повертається - Зеленський

Крім того, Зеленський привітав з днем міста Лиман і Дніпро. "Лиман Донецької області ще чекає на наш прапор, і це неминуче - Україна завжди повертається. Ми це добре демонструємо", - зазначив він. Раніше, нагадаємо, мер Лимана Олександр Журавльов повідомив про бої на околицях цього міста.

Також голова української держави відзначив внесок Дніпра в оборону України і в 2014 і в 2022 роках. "Здоров’я й життя тисяч українських воїнів врятовано в Дніпрі. Сотні тисяч українців отримали прихисток і допомогу в Дніпрі за роки війни. Фронт завжди відчував і відчуває підтримку дніпрян. Я дякую вам всім за це!" - наголосив президент України.